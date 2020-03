Warhammer 40.000 : Mechanicus

Warhammer 40.000 : Mechanicus est un jeu de stratégie et de tactique dans l'univers de Warhammer. Dans la peau de Magos Dominus Faustinius, à la tête de l’Adeptus Mechanicus, le bougre devra mener une expédition sur Silva Tenebris, une planète Necron afin d'y découvrir une technologie oubliée. En plus d'un aspect tactique au tour par tour, vous devrez aussi prendre des décisions qui auront une influence sur votre Ark Mechanicus, et qui vous conduiront à plusieurs fins.