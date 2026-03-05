Suikoden : The Anime commencera sa diffusion en octobre et diffuse enfin un premier vrai trailer

L’adaptation de Suikoden II se précise

On le savait depuis le départ mais les premières images diffusées nous permettent de l’attester, Suikoden : The Anime se chargera d’adapter de Suikoden II. On retrouve donc fort logiquement les mêmes personnages, dont Riliu et Jowy, les deux amis et héros de cette histoire.

Tous deux membres de la jeune brigade Licorne œuvrant pour le royaume de Highland, et après avoir partagé moult aventures ensemble, Riliu et Jowy vont voir leur destin de nouveau lié par la guerre, au beau milieu d’une nuit étoilée censée être anodine.

La page web officielle de Suikoden : The Anime nous présente le casting vocal des différents personnages dévoilés jusqu’ici, ainsi que le staff derrière la production de l’animé. L’occasion de rappeler la présence de Yuzo Sato à la réalisation et l’implication directe de Konami à la production, au travail avec NBCUniversal Entertainment Japan. Pour terminer, on apprend que l’animé prévoit de commencer sa diffusion en octobre.