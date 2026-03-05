Suikoden : The Anime commencera sa diffusion en octobre et diffuse enfin un premier vrai trailer
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Alexis
Konami a relancé l’an dernier sa licence culte de JRPG, Suikoden, par l’intermédiaire d’un double remaster des deux premiers opus. Et comme ce n’est pas la première licence japonaise connue à avoir franchi le pas du free-to-play, Suikoden Star Leap est aussi attendu. Parallèlement, un animé a également été annoncé en mars 2025, logiquement appelé Suikoden : The Anime en occident. C’est ce dernier qui nous intéresse aujourd’hui puisque l’on a eu des nouvelles, en la présence d’un horizon de diffusion et d’un premier trailer.
L’adaptation de Suikoden II se précise
On le savait depuis le départ mais les premières images diffusées nous permettent de l’attester, Suikoden : The Anime se chargera d’adapter de Suikoden II. On retrouve donc fort logiquement les mêmes personnages, dont Riliu et Jowy, les deux amis et héros de cette histoire.
Tous deux membres de la jeune brigade Licorne œuvrant pour le royaume de Highland, et après avoir partagé moult aventures ensemble, Riliu et Jowy vont voir leur destin de nouveau lié par la guerre, au beau milieu d’une nuit étoilée censée être anodine.
La page web officielle de Suikoden : The Anime nous présente le casting vocal des différents personnages dévoilés jusqu’ici, ainsi que le staff derrière la production de l’animé. L’occasion de rappeler la présence de Yuzo Sato à la réalisation et l’implication directe de Konami à la production, au travail avec NBCUniversal Entertainment Japan. Pour terminer, on apprend que l’animé prévoit de commencer sa diffusion en octobre.
