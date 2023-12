Suicide Squad: Kill the Justice League passe en revue son arsenal et met en avant Poison Ivy

Avec la Suicide Squad « étendue »

Après avoir consacré sa première émission aux personnages du jeu et à l’univers de ce dernier, Rocksteady s’attarde cette fois-ci sur le gameplay et plus précisément sur la partie shooter, avec les différentes armes que nos super-vilains vont porter. Tout un arsenal qui sera procuré par le Pingouin, bien obligé d’aider la Suicide Squad pour ne pas finir lui aussi en charpie suite à une rencontre avec la Justice League lobotomisée.

D’autres personnages viendront apporter leur aide, comme Gizmo qui vous donnera les clés d’un char volant, Toyman qui tentera de trouver un moyen d’arrêter les méchants héros, ou encore Hack, qui s’occupera des arbres de compétences de chaque personnage. La vidéo se concentre surtout sur le personnage de Poison Ivy, qui sera une aide inattendue pour notre groupe, tout aussi inattendue que son apparence juvénile.

Suicide Squad: Kill the Justice League sortira sur PC (Steam), PlayStation 5 et Xbox Series le 2 février prochain, et le 5 mars sur l’Epic Games Store.