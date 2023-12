Des tas de fuites concernant Suicide Squad: Kill the Justice League sont dans la nature, Rocksteady demande de ne rien partager

Presque toute l’histoire du jeu se retrouve en ligne

Voilà maintenant quelques heures que les fuites autour de certains moments clés de l’histoire de Suicide Squad: Kill the Justice League ne cessent de se propager. Des détails majeurs qui peuvent grandement gâcher l’appréciation du jeu si vous comptiez y jouer (ne serait-ce que pour suivre son histoire), dont des passages qui détaillent la fin du jeu, et ce près de deux mois avant la sortie de ce dernier. Des scènes qui peuvent être prises hors-contexte, et qui ne sont pas forcément représentatives de ce que le jeu aura à offrir.

Et ces spoilers sont évidemment partout sur les réseaux sociaux, avec des fichiers audio complet et des images que vous ne voudrez pas forcément voir avant de lancer le jeu par vous-mêmes. Une situation regrettable qui a été reconnue par Rocksteady, et qui demande de ne pas partager ces fuites :

« Nous espérons que chacun d’entre vous pourra vivre et ressentir chaque instant du récit par lui-même. Il est très décevant de voir des détails partagés avant la sortie du jeu, nous ne pouvons donc que vous exhorter à essayer d’éviter les spoilers autant que possible. Et s’il vous plaît, essayez de ne pas nuire au plaisir des autres joueurs en publiant des spoilers. »

Vous l’aurez compris, il est donc important de masquer certains mots-clés de votre côté si vous voulez évitez que l’on vous gâche la surprise. Pour rappel, Suicide Squad: Kill the Justice League sortira sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series le 2 février prochain.