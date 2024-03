La saison 1 de Suicide Squad: Kill the Justice League avec le Joker se date enfin

Les chiffres ne sont pas vraiment au beau fixe pour Suicide Squad: Kill the Justice League, qui peine à maintenir une communauté assez grande pour pouvoir vraiment entrevoir un avenir en tant que jeu service. Warner Bros parle déjà d’une déception pour le jeu, et ce avant même que la saison 1 du titre ne soit disponible. Cette première vague de contenu sera déterminante pour le jeu, et Rocksteady nous dit enfin quand il sera possible de la découvrir.