Suicide Squad: Kill the Justice League a lancé sa première saison avec le Joker, mais elle ne fait pas l’unanimité

La réception de cette première saison n’est sans doute pas celle espérée par Rocksteady. En plus des bugs supplémentaires malgré d’autres qui sont corrigés, la communauté a surtout mis en avant le fait que la continuité promise pour le scénario n’est en réalité que très limitée. Le Joker n’a droit qu’à très peu de scènes, pour ne pas dire que trois ou quatre (sans compter des dialogues in-game, histoire de profiter de sa très bonne VF), dont une qui n’est animée que façon comics et que vous pouvez voir ci-dessous.

Avoir si peu de temps d’antenne pour ce nouveau personnage a de quoi frustrer, d’autant plus qu’il se révèle être assez agréable à manier. La pilule est encore moins bien passée en découvrant que pour le débloquer, un grind de plusieurs dizaines de minutes était nécessaire avec des missions vues et revues, sauf si vous décidez de payer un raccourci pour jouer avec le Joker directement.

Une microtransaction très dispensable puisqu’il suffit de jouer un peu pour lavoir le personnage gratuitement, mais qui passe mal dans un titre qui accumule les problèmes. D’autant plus que le reste du contenu de la saison n’a rien de très exotique, puisque le combat de boss est lui aussi une resucée, tandis que la nouvelle version de Metropolis n’est pas non plus si dépaysante que cela. Voilà un programme qui démarre mal.

Hard to understate how bad the Suicide Squad Joker season is:

– Motion comic intro, no story missions

– Grind 15-20 old mission types to unlock Joker

– New incursions are old objectives

– Pretty sure my mastery levels are bug locked

– Boss fight another reskinned campaign fight

— Paul Tassi (@PaulTassi) March 28, 2024