L’histoire de Suicide Squad: Kill the Justice League pourrait s’arrêter après la sortie de la saison 5

Et ça serait déjà beaucoup

Et pour aller dans ce sens, les informations de Miller Ross, un insider très connu de la communauté du jeu , ne se montrent pas très rassurantes. Ross est connu pour avoir obtenu des informations précises et sourcées sur Marvel’s Avengers ainsi que sur ce Suicide Squad: Kill the Justice League, en révélant par exemple qui étaient les personnages concernés par les 4 saisons du jeu de Rocksteady, avant l’annonce officielle. Et puisque son track record est des plus solides, la communauté du jeu suit avec attention les informations qu’il peut communiquer.

Il y a quelques jours, il a ainsi révélé les plans concernant l’avenir du titre, avec quelques spoilers à l’appui que nous n’indiquerons pas ici. Il précise au passage la date de sortie présumée de la saison 4, tout en indiquant que pour le moment, la saison 5 est la dernière de prévue, mettant fin à l’actuel scénario qui est en cours dans le jeu. Autrement dit, si la quatrième saison sort en janvier 2025 comme il l’indique, la saison 5 pourrait arriver quelques mois après.

Après cela, c’est l’inconnu puisque l’histoire serait terminée. Un nouveau scénario est toujours possible, mais encore faut-il arriver jusqu’à cette date. Babylon’s Fall nous avait aussi promis plus de saisons mais Square Enix a décidé d’arrêter les frais avant en voyant la désertion des serveurs. Après la déception de la saison 1, en sachant que la saison 2 n’arrive pas avant plusieurs mois, qui sait dans quel état se trouvera Suicide Squad: Kill the Justice League. Voir le titre arriver au bout de son histoire, même si l’aventure ne dure qu’un an, sera déjà une petite victoire (ou une défaite moins amère).