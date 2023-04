Street Fighter : C’est confirmé, un film en live-action est bien en préparation

On mise tout sur Luke

On apprenait en début de semaine que Legendary avait mis la main sur les droits d’exploitation de la licence Street Fighter, mais on ignorait encore ce qu’il comptait en faire. Film ou série ? C’est finalement la première option qui a été choisie, comme nous le confirme Capcom via le compte officiel de la licence sur Twitter.

📣 A new live-action Street Fighter movie is in the works! Co-produced by @Legendary Entertainment and Capcom. More news to come in the future! 👀 #StreetFighter pic.twitter.com/DyvjyWkXi2 — Street Fighter (@StreetFighter) April 5, 2023

Pas sûr que cela rassure tout le monde tant on a du mal à voir comment Street Fighter pourrait être adapté correctement sur grand écran, mais on imagine que Capcom va jouer la carte de la sécurité en plaçant Luke en tant que protagoniste, comme il le fait avec Street Fighter 6. Après tout, si Mortal Kombat a réussi son retour (malgré une réception assez moyenne du dernier film), on est en droit d’imaginer que Capcom puisse nous livrer un film correct. Et ce sera déjà un petit miracle.

Street Fighter 6 sortira quant à lui le 2 juin 2023 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5 et Xbox Series.