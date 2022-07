Mortal Kombat : La suite du film de 2021 est bien en chantier, avec le même réalisateur

Les mois passent, les fuites semblent s’accumuler, mais pour l’instant, pas de signe de vie d’un quelconque Mortal Kombat 12. Alors les fans de la licence pourront peut-être se console en jetant un œil aux infirmations entourant les diverses adaptations du jeu de combat, notamment sur tout ce qui concerne le film sorti sur HBO Max en 2021. On avait déjà la confirmation qu’une suite était prévu, avec Jeremy Slater (Moon Knight) à l’écriture, mais on ignorait si le reste de l’équipe allait revenir aux commandes. Deadline nous donne plus de détails à ce sujet.

Pas de date de sortie annoncée

C’est désormais confirmé, New Line lance activement le projet d’un deuxième film Mortal Kombat. Et si vous avez aimé le premier, bonne nouvelle, le réalisateur Simon McQuoid a bien été choisi pour travailler sur cette suite. C’était apparemment l’une des premières décisions de la société de production lorsqu’une suite à été ordonnée, ce qui est une bonne preuve de confiance envers le réalisateur.

On ne sait en revanche pas quand cette suite sera disponible. Le tournage est encore loin de débuter, puisqu’aux dernières nouvelles, le script n’a pas été finalisé.

Mais on peut imaginer que si Mortal Kombat 12 est réel, le film aurait tout intérêt à sortir durant les mêmes eaux que le jeu de NetherRealm. Réponse dans quelques mois.