Street Fighter 6 : Akuma écumera les rues à partir du 22 mai après avoir montré du gameplay

Street Fighter 6 a le démon

Si vous n’avez pas suivi les aventures d’Akuma autour de ce Street Fighter 6, installez-vous confortablement puisqu’il y a du chemin à faire. En effet, sa présence et son design avait fuité quelques heures après l’annonce du jeu et forcément à l’approche de la sortie, il devenait de plus en plus évident qu’il serait un DLC. Pour ne pas faire durer le faux suspense plus longtemps, Capcom avait annoncé sa sortie pour ce printemps dès avril 2023.

Pour continuer de communiquer de temps en temps sur son jeu, l’éditeur nous avait partagé ce qui est probablement sa scène d’introduction dans le mode World Tour le mois dernier et c’est enfin l’heure de le voir en action et de connaître sa date de sortie qui est fixée au 22 mai. Et il faut bien avouer que malgré son coup de vieux, le maître du Satsui no Hado n’a rien perdu de son aura oppressante, bien au contraire.

Mais si son apparence classique vous manque trop, elle sera évidemment disponible en tant que costume alternatif. Et si vous avez la version Ultimate du Pass, vous aurez également accès à un nouveau stage lié à notre bon vieux Gouki, le Enma’s Hollow. Et si vous n’avez rien de tout cela, cette mise à jour apportera tout de même ce que l’on nous présente comme un rééquilibrage majeur du jeu. De quoi patienter avant l’annonce de la saison 2 qui n’a pas été évoquée ici.

Street Fighter 6 est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series et PC.