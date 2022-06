Accueil » Actualités » Street Fighter 6 et One Piece Odyssey seront jouables à la Japan Expo

La Japan Expo va faire son retour cette année à la mi-juillet, avec une nouvelle édition qui va permettre aux amoureux de toute la culture pop et japonaise de faire le plein de rencontres et de découvrir de nombreuses présentations en avant-première. Ce sera notamment le cas pour Street Fighter 6 et One Piece Odyssey, qui seront tous les deux jouables au sein du salon français et qui seront donc accessibles au public pour la toute première fois en Europe.

Deux démos à ne pas manquer sur place

One Piece Odyssey sera jouable en exclusivité européenne à #JapanExpo ! Rendez-vous du 14 au 17 juillet sur notre stand pour tester le jeu avant tout le monde 🏝

cc. @japanexpo pic.twitter.com/lTS33u5iuo — BANDAI NAMCO FR (@BandaiNamcoFR) June 24, 2022

Si certains pourront s’essayer à One Piece Odyssey lors de l’Anime Expo début juillet, les fans français et européens pour découvrir la nouvelle aventure vidéoludique de Luffy et ses amis au Parc des Expositions à Paris pour la Japan Expo. Sachant que le RPG est encore assez mystérieux, c’est une bonne occasion de voir ce qu’il nous réserve avant sa sortie plus tard cette année.

A cette même date, on pourra aussi découvrir une démo de Street Fighter 6, avec la présence de quatre personnages jouables, à savoir Chun-Li, Ryu, Jamie, et Luke. Pour rappel, le salon aura lieu du 14 au 17 juillet prochain.

One Piece Odyssey est pour le moment prévu pour sortir en 2022 sur PC, PS4, PS5, et Xbox Series. Quant à Street Fighter 6, il sortira en 2023 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series et PC.