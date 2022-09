Street Fighter 6 dévoile ses 18 personnages de base

Street Fighter 6 a eu droit à sa propre présentation lors du Tokyo Game Show et c’est à cette occasion que Capcom a dévoilé la cinématique d’intro du World Tour, le mode histoire du jeu. Cinématique qui montre l’intégralité du casting prévu au lancement. On rappelle au passage qu’une bêta fermée se tiendra le mois prochain et qu’il faut s’inscrire sur le site officiel pour espérer participer.

Street Fighter 6×3

Après avoir montré le gameplay des quatre personnages annoncés hier puis une démonstration du mode Extreme Battle qui ajoute des aléas dans le décor pour perturber le match, l’équipe de Street Fighter 6 a lancé le mode World Tour pour nous en montrer les premières minutes. On y voyait donc la création de l’avatar, le tutoriel avec Luke qui servira de mentor de base, ainsi que l’arrivée d’un rival nommé Bosch.

Mais ce qui nous intéresse surtout, c’est la cinématique d’intro du mode qui comporte l’ensemble des personnages de la version de base du jeu, comme l’éditeur l’a confirmé juste après. Au lancement, nous aurons donc le choix entre 18 personnages ce qui est un nombre qui n’est pas honteux mais quand même un peu décevant, surtout vu les fuites.

Il faudra donc compter sur :

Blanka

Cammy

Chun-Li

Dee-Jay

Dhalsim

Guile

E. Honda

Jamie

JP (tout au haut, au dessus de Ryu)

Juri

Ken

Kimberly

Lily (en bas à droite)

Luke

Manon (tout à droite, au dessus de Blanka)

Marisa (en haut à gauche d’Honda)

Ryu

Zangief

Nous avons mis entre parenthèses les positions sur la photo de groupe des personnages inédits qui avaient pas encore été officialisés. En parlant de ça, il y a donc 6 combattants inédits sur 18, ce qui fait quand même un tiers du casting ce qui est un ratio très honnête.

Maintenant attention à la suite de l’article si vous avez fui les spoils jusqu’à présent puisque l’on va en profiter pour parler des personnages présents sur la liste à l’époque et qui seront donc logiquement les premiers DLC. On la mettra juste en dessous du replay de la présentation complète pour tenter d’éviter que vous la voyez pas par erreur sous notre avertissement.

Les personnages absents et donc probablement DLC sont donc :

A.K.I.

Akuma

Ed

Rashid

La question est donc désormais de savoir si le premier Season Pass se limitera à quatre personnages ou s’il y en aura plus que ça qui n’auraient pas (encore ?) fuité pour donner un peu de répit au pauvre éditeur.

Street Fighter 6 sortira en 2023 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series et PC.