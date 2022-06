Street Fighter 6 : le casting complet déjà en fuite ?

Street Fighter 6 a fait ses premiers vrais débuts cette nuit à l’occasion du State of Play vu que le teaser d’annonce ne nous disait pas quand chose et malheureusement pour Capcom, le casting complet semble déjà être sur Internet ou nous avons affaire à un (ou une) faussaire extrêmement talentueux et rapide. Ne lisez pas la suite de l’article si vous souhaitez éviter les spoils.

Street Fighter 6 n’a pas le meilleur des départs

En effet, la bande-annonce a été diffusée vers les 00h15 et moins de sept heures plus tard, une image faisait son apparition sur Internet reprenant les nouveaux designs de Ryu, Chun-Li et Luke dans des poses inédites mais aussi le nouveau personnage Jamie. Bon, avoir des fanarts de qualité en aussi peu de temps n’a rien de surprenant mais l’image contient 18 autres personnages, ce qui laisse assez peu de place au doute.

Remarquez que rien ne nous dit vraiment qu’il s’agisse du casting de la version de base et qu’il n’y ait pas pas une partie d’entre eux qui soit en réalité les premiers DLC. Le compte Twitter nommé Sigmaah ne donne pas plus de précisions et c’est son unique message depuis la création du compte en janvier 2019. Donc même si cela paraît très crédibles, gardons nos pincettes puisque tout peut encore changer d’ici la sortie.

Cela dit nous avons donc 22 personnages dont 15 vétérans et 8 personnages inédits, il s’agit de :

Ryu

Ken

Zangief

Dhalsim

E. Honda

Blanka

Guile

Chun-Li

Cammy

Deejay

Rashid

Juri

Ed

Akuma

Luke

une Italienne du nom de Marisa

Jamie

une Française du nom de Mimi

une Mexicaine du nom de Lilly

un Russe surnommé JP

une Américaine du nom de Kimberly

une Chinoise surnommée A.K.I.

Précisons au passage que Marisa et Kimberly ont bien des caméos dans la vidéo d’hier soir pour ajouter encore un peu plus de crédibilité à cette fuite. Pour l’instant, Capcom ne semble pas tenter de faire supprimer le tweet mais on imagine qu’on aura notre confirmation dès l’annonce du prochain personnage s’il est bien dans cette liste avec son design, on imagine que cela se passera en août lors de l’EVO.

Street Fighter 6 est prévu pour 2023 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series et PC (Steam).