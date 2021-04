Story of Seasons: Pioneers of Olive Town : Le pack Windswept Falls sortira le 28 avril

Disponible depuis le 26 mars dernier en exclusivité sur Nintendo Switch, Story of Season: Pioneers of Olive Town, la simulation agricole développée et éditée par Marvelous, accueillera dans quelques jours, le 28 avril prochain, son premier pack d’extension intitulé « Windswept Falls ».

Mariage et Harvest Moon au programme

Comme l’indique Gematsu, ce pack ajoutera au titre plus de contenu comme des lieux et habitant(e)s inédit(e)s ainsi que deux prétendant(e)s supplémentaires au mariage issu(e)s des précédents opus de la licence nippone. Notez aussi que ce DLC vous permettra de croiser la route de quatre personnages présents dans Harvest Moon 3D: A New Beginning, jeu conçu par Natsume et édité par Marvelous commercialisé sur 3DS en 2013 en France.