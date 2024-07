Dans le prologue de Still Wakes The Deep, Caz est amené à croiser la route de ses collègues sur cette plateforme pétrolière, dont certains qui sont obligatoires et d’autres où il est possible de passer outre et ainsi louper l’obtention du trophée « L’ami de tous », qui demande « Vous avez parlé à tout le monde durant l’Intro. »

Tous les personnages disponibles au bla-bla

De fait, nous nous sommes amusés à vous lister et illustrer ci-dessous les différents personnages à qui Caz doit s’adresser pour déverrouiller ce succès, ou trophée en fonction de votre plateforme de jeu.

Finlay (obligatoire)

Finlay est la première personne qui croisera votre route dès votre sortie de cabine.

Trots, O’Connor et Gibbo

Dès votre arrivée dans la cuisine, qui est un passage obligatoire, vous avez l’opportunité de parler avec vos collègues qui sont en train de prendre le petit déjeuner. Ainsi, les premières personnes qui sont ouvertes à la discussion se trouvent directement sur votre droite.

Brodie et Raffs

Au centre de la pièce se trouve Brodie et Raffs à qui vous pouvez lancer une discussion.

Addair

Ensuite, au fond de la cuisine se trouve Addair qui mange son repas en solitaire.

Roy (obligatoire)

N’essayez pas de taper la discute avec les trois personnes en face d’Addair, ces derniers ne sont pas très sociables. De fait, partez directement voir Roy pour continuer l’histoire principale de Still Wakes The Deep.

Banky

Une fois sortie sur le Pont, vous trouverez Banky en descendant quelques marches de l’escalier qui se trouve en face de vous, et ce dernier vous demandera gentiment de faire demi-tour.

Muir et Innes

Quand vous arriverez sur une passerelle de couleur verte, regardez sur votre droite, vous trouverez vos deux collègues Muir et Innes entre un conteneur vert et un autre de couleur bleu.

Roper

Continuez d’avancer sur le chemin vert, qui est obligatoire pour avancer, et arrêtez vous devant les chaînes qui relient une pancarte « Personnel Only » et lancez la discussion avec Roper qui est là dernière personne à qui vous devez parler. Félicitation, vous venez d’obtenir le trophée/succès « L’ami de tous ».

Si vous voulez plus d’astuces et guides sur Still Wakes The Deep, n’hésitez pas à consulter notre guide complet sur le titre.