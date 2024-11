Sur Steam, Dragon Age: The Veilguard fait un bon démarrage tandis que la bêta de Monster Hunter Wilds cartonne

Dragon Age tient bon face à une forte concurrence

Est-ce que le public a été au rendez-vous pour le premier jour de commercialisation de Dragon Age: The Veilguard ? Pour le moment, impossible d’avoir mieux qu’une réponse partielle, en consultant les chiffres réalisés par le jeu sur Steam. On découvre ainsi que pour sa première soirée d’exploitation, le RPG a réussi à atteindre un pic à plus de 70 000 personnes en simultané, ce qui en fait le meilleur lancement pour un jeu solo Electronic Arts sur la plateforme de Steam. Il dépasse ainsi Star Wars Jedi Survivor de quelques milliers (+ de 68 000).

Il faut cependant remettre cet exploit en perspective puisque EA avait laissé tomber la plateforme de Valve pendant quelques années avant d’y revenir pleinement en 2020. On ne peut donc pas comparer les chiffres de ce nouvel épisode à ceux de Dragon Age Inquisition donc. Pour cela, il faudra attendre des résultats plus globaux, qui prennent également en compte les versions consoles. Toujours est-il que cela reste un bon démarrage, tout en rappelant à celles et ceux qui souhaitent l’échec du jeu que la comparaison avec Baldur’s Gate 3 n’a pas lieu d’être, tant ce dernier a représenté une anomalie dans l’industrie qui n’arrive que peu de fois dans une génération.

Monster Hunter à l’Horizon

Et il faut aussi prendre en compte le fait que le jeu de BioWare s’en est bien sorti face à une très forte concurrence hier, puisque la bêta gratuite de Monster Hunter Wilds a tout écrasé sur son passage. Avec un pic à plus de 463 000 connexions simultanées, le jeu de Capcom a suscité un intérêt colossal. Puisque cette bêta était ouverte à tous, on n’ira pas jusqu’à prédire que le jeu final payant fera mieux une fois qu’il sera disponible en 2025, mais c’est en tout cas de bon augure pour l’éditeur qui espère certainement dépasser le score de Monster Hunter World (+ de 334 000).

On en oublierait presque maintenant que ces deux titres n’étaient pas les seuls au programme de la journée du 31 octobre. Sony sortait également son remaster de Horizon Zero Dawn, qui n’a réussi qu’à atteindre un pic à 2 538 personnes en simultané. La malédiction du calendrier continue pour la saga Horizon, dont les épisodes ne sortent que lors des fortes périodes de concurrence. Mais pour un remaster tel que celui-ci, cela n’a pas trop d’importance et nul doute que les objectifs de vente sont plutôt tournés vers la version PS5 du jeu.