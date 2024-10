Monster Hunter Wilds : Rompopolo, troupeaux, écosystème… Notre interview avec le producteur Ryozo Tsujimoto

Pour celles et ceux n’ayant pas pu se rendre à la Paris Games Week pour essayer Monster Hunter Wilds, vous n’aurez à attendre que quelques jours pour accéder à la bêta ouverte (surtout pour les abonnés au PlayStation Plus). En attendant, nous avons profité de cette interview avec Ryozo Tsujimoto pour obtenir des précisions sur ce que nous avons vu lors de la diffusion du dernier trailer, mais aussi sur les nouveautés introduites dans ce nouveau jeu de chasse.

Retour sur les nouveautés annoncées lors du Monster Hunter Showcase

Le Bassin pétrolier introduit un environnement hybride entre nature et infrastructure industrielle. Comment est née l’idée de chasser dans un cadre aussi unique et peu conventionnel ? Et comment cet environnement influence-t-il les mécaniques de chasse et pose-t-il des défis spécifiques aux joueurs ?

Oui, c’est vraiment assez unique dans l’histoire de Monster Hunter d’avoir une carte qui présente déjà tant d’influence humaine. L’un des thèmes majeurs de ce jeu est la façon dont les humains font réellement partie de l’écosystème. Ils ne sont pas quelque chose de séparé. Nous avons donc essayé de représenter les chasseurs et les autres humains que vous rencontrez comme faisant partie de la nature, et de montrer leur interaction avec celle-ci ainsi que leur impact sur elle.

Le Bassin pétrolier sera une zone qui inclut une anomalie météorologique extrême unique par rapport aux autres. Vous avez vu les Plaines venteuses avec leur tempête de sable, etc. L’effet pour cette carte s’appelle la « Coulée de feu ». C’est assez différent des autres cartes car il y a beaucoup de puits de pétrole qui suintent du sol. Et parfois, il y a ces flammes furieuses qui se déclenchent. Tout cela est lié à l’intrigue du jeu, que vous pourrez découvrir en jouant.

Les nouveaux monstres, comme Rompopolo et Ajarakan, ont des designs uniques, et en particulier le Rompopolo. Quelles ont été vos principales inspirations pour ces créatures, et comment se distinguent-elles en termes de comportement et de stratégie pour les chasseurs ?

Pour l’Ajarakan, je pense que beaucoup de fans ont pu, pendant un instant, penser qu’ils voyaient Rajang apparaître, mais il s’agit bien d’un nouveau monstre, et celui-ci sera non seulement très actif pendant la Coulée de feu dans le Bassin pétrolier, où il sera alimenté et renforcé par cet environnement. Mais ils attaqueront également en meute. Ainsi, quand vous en affrontez plusieurs, cela donne vraiment l’impression d’une menace colossale.

Concernant le Rompopolo, c’est un monstre très unique dans l’histoire de la série. Encore une fois, il est lié à cette boue huileuse qui jaillit du sol dans cette région, et sa tactique est également unique. Il va vous attaquer en utilisant un gaz produit par sa langue. C’est donc quelque chose que vous n’avez jamais vu auparavant dans Monster Hunter, et j’espère que vous aurez hâte de l’affronter.

À propos du design du Rompopolo, est-ce qu’il se rapproche plus du moustique ou bien d’une sorte d’oiseau ?

Nous n’avons pas vraiment commencé la conception en nous basant sur un animal en particulier, mais nous nous sommes dit que si nous avions un monstre de type wyvern assez brutale dans le jeu qui utilise une attaque de gaz, on pourrait le développer à partir de cette idée. Peut-être que le visage vous donne l’impression d’un masque à gaz, d’une certaine manière. Ce sont en quelque sorte les idées de départ.

Le dernier trailer a également introduit « Flamme Noire », une créature mystérieuse et puissante. Pouvez-vous nous donner plus de détails sur ce monstre, en particulier à quelle catégorie ou classification il appartient dans l’univers de Monster Hunter ? De plus, en quoi les capacités de Flamme Noire le distinguent-elles des autres monstres en termes de défis qu’il présente aux chasseurs ?

Étant donné que le monstre Flamme Noire est vraiment profondément lié à l’intrigue, nous ne dévoilons pas trop de détails pour l’instant, mais comme vous l’avez vu dans la bande-annonce, c’est sans aucun doute l’un des monstres les plus uniques et marquants que nous ayons jamais créés. C’est aussi quelque chose de totalement inédit dans Monster Hunter, y compris dans sa manière d’attaquer et dans son comportement général. Ce que je peux dire, c’est que j’ai remarqué, depuis que nous l’avons annoncé hier, que de nombreux fans spéculent : est-ce un monstre du passé, ou autre ? C’est définitivement un tout nouveau monstre, donc ce n’est pas un ancien monstre que vous auriez déjà vu. À part cela, nous vous invitons à attendre avec impatience plus d’informations à venir, et bien sûr à jouer au jeu complet pour découvrir comment ce monstre s’intègre dans l’intrigue.

Tout un écosystème en évolution

L’idée que les écosystèmes évoluent de manière dynamique au fil du temps est assez fascinante. Pouvez-vous nous expliquer comment les changements à long terme dans l’environnement (comme une diminution des espèces après plusieurs chasses) pourraient impacter l’expérience du joueur ?

Pour préserver le gameplay, vous ne pourrez pas chasser une espèce jusqu’à l’extinction, mais vous remarquerez certaines représentations du passage du temps dans l’écosystème. Par exemple, si vous tuez un monstre et que son corps reste sur le terrain pendant un moment, vous commencerez à le voir se décomposer jusqu’à ne laisser que des os, ce genre de choses. Nous ne voulons pas que vous vous retrouviez sans monstres à chasser parce que vous avez trop joué. Cependant, vous pourrez parfois percevoir cette idée du passage du temps.

Dans Wilds, la météo et l’heure de la journée influencent apparemment le comportement des monstres. Pourriez-vous expliquer comment ces mécaniques ont évolué depuis les précédents opus et comment elles affecteront les différentes stratégies de chasse ?

L’effet principal qui influence le comportement des monstres est le climat, les conditions météorologiques. Par exemple, lorsque vous passez entre des périodes comme les intempéries et l’abondance, et que des intempéries se produisent avec des effets différents sur chaque carte, vous remarquerez certainement un changement dans le comportement des monstres.

Certains monstres n’apparaissent que dans certaines conditions ou deviennent plus puissants dans ces circonstances, tandis que d’autres peuvent devenir plus passifs. Le cycle jour-nuit fait plutôt partie de l’écosystème de la vie humaine dans le jeu. Par exemple, si vous visitez un village, vous pourriez remarquer que le comportement des habitants change la nuit. Bien sûr, moins de personnes se promèneront ou travailleront, elles seront peut-être en train de dormir. De même, les créatures locales auront un comportement différent en fonction de l’heure de la journée. C’est donc un peu comme deux aspects distincts.

Dans Wilds, vous avez introduit des mécaniques comme le Mode Focus et l’utilisation de plusieurs armes. Qu’est-ce qui a motivé la décision de faire évoluer le combat vers une approche plus tactique, et comment cela permet-il de maintenir un équilibre entre les nouveaux joueurs et les vétérans ?

Nous voulons toujours nous assurer que lorsque nous offrons de nouvelles options, comme le Mode Focus, il s’agit plus d’une addition à votre ensemble d’outils tactiques. Vous pouvez l’utiliser autant que vous le souhaitez ou aussi peu que vous le voulez. Autrement dit, vous ne serez pas incapable de vaincre un monstre si vous n’utilisez pas le Mode Focus. C’est simplement une autre manière d’infliger des dégâts et d’exploiter ces dégâts pour effectuer de puissantes attaques.

Nous voulons nous assurer que les joueurs ont suffisamment d’options pour pouvoir former leur propre style de jeu. Par exemple, avec l’introduction de l’utilisation de deux armes, vous pouvez choisir d’apporter deux types d’armes différents, comme une arme de mêlée et une arme à distance, et changer de tactique en pleine chasse. Mais si vous préférez vous concentrer uniquement sur la Grande Épée, vous pouvez apporter deux types de grandes épées et les utiliser dans différentes situations.

Vous n’êtes pas obligés d’utiliser ces fonctionnalités simplement parce qu’elles existent. Nous voulons que vous, en tant que nouveau joueur ou vétéran, soyez libre de créer votre propre stratégie et de décider quel genre de chasseur vous voulez être.

Place à la chasse de groupe

L’idée des monstres se déplaçant en troupeaux ajoute une couche de complexité aux chasses. Comment ces troupeaux interagissent-ils avec leur environnement, et quels nouveaux défis présentent-ils aux chasseurs en solo ou aux équipes habituées à affronter des monstres en un contre un ?

Le système de troupeaux s’appuie sur nos précédents titres, comme Monster Hunter World, où vous pouviez provoquer des interactions entre monstres, comme des guerres de territoire. Dans Monster Hunter World, vous pouviez attaquer un monstre, l’attirer vers un autre monstre puissant et les laisser se battre pour qu’ils s’endommagent mutuellement. Vous pouviez également utiliser différents pièges environnementaux. Par exemple, attirer un monstre pour qu’il marche sous une chute de rochers ou un piège aérien, et ainsi de suite. Le système de troupeaux se développe un peu sur cette idée.

Ainsi, vous pourrez organiser différentes stratégies. Si vous voyez un troupeau de monstres et que vous voulez attirer la cible principale, éliminer ses alliés pour pouvoir vous concentrer sur elle en groupe, comme vous l’avez mentionné, car vous êtes habitué à combattre un monstre à la fois. Il existe différentes façons de le faire, avec différents outils.

Par exemple, un gros piège pourrait vous permettre d’attirer le monstre principal, mais la question est de savoir si cela fonctionnera et combien de temps cela durera. Les autres membres du troupeau interviendront-ils dans votre chasse ? Et comment allez-vous gérer cela ? Devez-vous vous diviser pour éliminer les autres membres avant de vous concentrer sur la cible principale ? Je pense que c’est une addition assez organique aux systèmes que nous avons mis en place depuis Monster Hunter: World, et cela devrait offrir un nouveau défi amusant pour les vétérans comme pour les joueurs en solo.

Pour aider les joueurs à comprendre cette complexité et à planifier leur stratégie, l’interface utilisateur a également été améliorée. Vous avez peut-être vu l’écran de la carte dans nos streams, qui fournit beaucoup plus d’informations. Vous pourrez désormais planifier vos actions en temps réel. Par exemple, vous pourrez voir quels monstres sont actuellement présents, où ils se trouvent, quels effets météorologiques sont à prévoir, et cela vous offrira beaucoup plus d’informations utiles pour anticiper les prochaines étapes de votre chasse.

Concernant les anciens monstres qui feront leur retour dans Monster Hunter Wilds, bénéficieront-ils tous de ces comportements de troupeau ou est-ce une mécanique réservée à quelques espèces spécifiques ? Par ailleurs, comment décidez-vous quels monstres bénéficieront de cette dynamique de meute ?

Tous les monstres ne forment pas de troupeaux ou de meutes. Par exemple, avec les monstres de retour, ou même les nouveaux monstres, vous avez peut-être vu Rey Dau apparaître dans le gameplay montré sur les Plaines Venteuses. C’est un peu le prédateur ultime de cette région avec des attaques de foudre très puissantes.

Il a une telle présence à lui seul qu’il n’a pas besoin d’apparaître en troupeau. C’est une menace individuelle énorme, alors que d’autres monstres comme les Doshaguma sont conçus de manière à ressembler à des animaux du monde réel. Ils se regroupent en meute, ce qui les rend plus forts que lorsqu’ils sont pris individuellement.

Nous décidons donc simplement en fonction de la nature de chaque monstre : est-ce un monstre qui se distingue seul, avec une présence bien définie, ou est-ce un monstre dont le comportement devient plus intéressant en groupe, où il devient plus menaçant et adopte un comportement spécifique lorsqu’il est avec d’autres ? Nous prenons cette décision au cas par cas pour chaque monstre.

Nous remercions Monsieur Tsujimoto d’avoir répondu à nos questions. Monster Hunter Wilds sera disponible le 28 février prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.