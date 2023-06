Steam Next Fest Eté 2023 : Voici 15 démos à tester absolument !

A noter que dans le cadre cet article, nous aurions pu inclure la démo de Lies of P, le souls-like à sortir à la rentrée, déjà disponible depuis quelques jours sur toutes les plateformes concernées. Ou encore celle de The Invincible, un jeu next-gen que nous avions déjà pu approcher il y a quelques mois. L’occasion aussi de découvrir la démo d’un titre prévu pour prochainement ambiancer vos soirées, Moving Out 2. Mais nous avons préféré nous concentrer plutôt sur des jeux au plus petit retentissement médiatique pour dénicher quelques pépites.

Voici donc sans plus attendre notre sélection de 15 démos à ne surtout pas laisser passer. Bien entendu, il s’agit d’une liste non exhaustive, près de 1000 démos sont disponibles durant ces quelques jours, une liste complète à découvrir sur la page officielle du festival de Steam.

Luto

Genre : Horreur psychologique à la première personne

Horreur psychologique à la première personne Année de sortie : Inconnue

Inconnue Plateformes : PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S

Luto s’est présenté à nous il y a désormais près de 2 ans, avant d’en dévoiler davantage aux Future Games Show 2022 et 2023. Dans Luto, vous incarnez un personnage incapable de quitter sa maison, en proie à des hallucinations ou manifestations paranormales, le poussant dans ses ultimes retranchements pour faire la lumière sur de récents et tragiques événements. D’abord prévu sur PC et consoles PlayStation en 2022, le jeu attend toujours de trouver sa date de sortie tandis qu’il paraîtra également sur Xbox Series X/S, s’étant intégralement dirigé vers les consoles de la génération actuelle. Si vous aimez frissonner et que vous rêvez toujours d’un Silent Hill P.T., téléchargez d’urgence cette démo à jouer casque vissé sur les oreilles.

Venba

Genres : Cuisine / Narratif

Cuisine / Narratif Date de sortie : 31 juillet 2023

31 juillet 2023 Plateformes : PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S et Xbox Game Pass

Venba est en quelque sorte le jeu de cuisine de l’été 2023. Présenté comme une courte expérience narrative dans laquelle vous incarnez une mère d’origine indienne immigrée au Canada avec sa famille dans les années 80, vous devrez cuisiner divers plats, et même des recettes ancestrales perdues. Tout en tenant de passionnantes conversations mêlant des thèmes comme l’amour, la famille, la perte mais aussi la culture indienne. Une démo présente pour se faire un avis rapide, le jeu sortant le mois prochain.

Station to Station

Genres : Puzzle-game /Simulation de train

Puzzle-game /Simulation de train Année de sortie : 2023

2023 Plateformes : PC

En voiture ! Station to Station vous embarque dans un monde de pixels dans lequel vous devrez raccorder diverses structures, bâtiments, villes afin de compléter les voies de chemins de fer et ainsi résoudre des puzzles environnementaux. Les paysages semblent variés et le gameplay a l’air de laisser la part belle à l’imagination. La démo disponible dès maintenant vous offre un billet gratuit en première classe pour découvrir cette aventure qui sent bon la vapeur. Tchou-Tchou !

En garde !

Genres : Combats à l’épée / Humour

Combats à l’épée / Humour Période de sortie : Août 2023

Août 2023 Plateformes : PC

Véritable petit phénomène depuis son annonce lors du Future Games Show de cette année, le jeu français En garde ! dispose lui aussi de sa propre démo jouable lors de ce Steam Next Fest, de quoi se faire une idée sur les potentialités d’affrontements à l’épée dans cet univers médiéval. Dans ce jeu montpelliérain, faites la connaissance de Adalia de Volador, contrainte de lutter contre les agissements du Comte-Duc, dans une aventure qui semble faire la part belle à l’humour et l’utilisation de l’environnement pour satisfaire les joueurs et joueuses à tous les instants. Sortie prévue au mois d’août prochain.

Viewfinder

Genres : Puzzle-Game / Plateforme à la première personne

Puzzle-Game / Plateforme à la première personne Date de sortie : 18 juillet 2023

18 juillet 2023 Plateformes : PC et PlayStation 5

Viewfinder est un jeu à énigmes particulier. Grâce à votre appareil photo polaroid, vous allez pouvoir vous fabriquer des passages en imbriquant vos productions dans l’environnement à travers plusieurs mondes connectés. Viewfinder a tout du coup de cœur pour les amateurs de puzzle-game. A tel point qu’à chacune de ses présentations, on a clairement envie d’y jouer. Et cela tombe bien puisqu’une démo est disponible dans le cadre du festival made in Steam.

Eternights

Genres : Hack’n’slash / RPG

Hack’n’slash / RPG Date de sortie : 21 septembre 2023

21 septembre 2023 Plateformes : PC et PlayStation 5

Changement de registre avec ce hack’n’slash romantique signé Studio Sai, Eternights. Envie de sauver le monde et de trouver l’âme sœur au passage ? Eternights a ce qui vous faut avec un mélange entre jeu de combat et dating sim au sein d’un univers post-apocalyptique. Si l’envie vous prend, allez faire un tour sur la page Steam de la démo pour vous essayer à ce jeu au genre… particulier dont la sortie est prévue en septembre prochain.

Laika: Aged Through Blood

Genres : Jeu de tir à moto

Jeu de tir à moto Période de sortie : Inconnue

Inconnue Plateformes : PC, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PlayStation 4 et PlayStation 5

Qualifié de motorvania par ses développeurs, ce jeu d’inspiration orientale déroule son action au sein d’un désert post-apocalyptique. Laika: Aged Through Blood nous raconte l’histoire d’une tribu opprimée par les forces d’occupation locales. Mais aussi l’histoire personnelle d’une mère guerrière coyote rongée par un besoin de vengeance impossible à réprimer, pour rendre à son peuple ce qui lui a été pris, le tout dans un monde en 2D et à califourchon sur une moto sanguinaire. A noter que vous pouvez vous essayer vous aussi au jeu jusqu’au 26 juin en téléchargeant la démo mise à disposition gratuitement sur Steam.

Stray Gods: The Roleplaying Musical

Genre : RPG musical

RPG musical Période de sortie : 3 août 2023

3 août 2023 Plateformes : PC

Dans Stray Gods: The Roleplaying Musical, vous incarnez Grace devenue une muse au sein d’un monde où les dieux grecs sont dissimulés parmi nous. Grâce à son pouvoir de persuasion musicale, Grace va devoir forger son destin, se faire de amis mais aussi des ennemis pour tenter d’élucider le crime de la muse l’ayant précédée. Le jeu prévu pour le mois d’août prochain a été maintes fois présenté lors de ce Summer Game Fest 2023 et a mis un point d’honneur à nous montrer quelles personnalités prêteront leurs voix aux personnages comme notamment Laura Bailey et Troy Baker (de la saga The Last of Us), Mary Elizabeth McGlynn (très connue dans les dessins animés outre-Atlantique) ou d’autres voix du jeu vidéo ou du théâtre américain. Alors si vous avez envie de donner de la voix, rendez-vous illico presto sur la page de la démo pour la télécharger.

Kingdom Eighties

Genres : Stratégie / Gestion de base

Stratégie / Gestion de base Date de sortie et plateformes : 26 juin 2023 sur PC, plus tard dans l’année sur Xbox Series X/S et PlayStation 5

Dans les années 80, vous incarnez Chef, un jeune moniteur dont le but est de protéger sa famille et toute la ville contre les attaques dévastatrices des mystérieux Rapaces. Dans ce nouveau titre de la saga Kingdom, à vous de mener l’enquête et de terrasser ces monstres qui en veulent éperdument au trésor de votre famille, la Couronne de la Création. Montez des murs inviolables et fabriquez des tours dévastatrices pour vous protéger vous et vos amis. La sortie sur PC étant prévue dans quelques jours, et si l’envie de passer à la caisse dès la semaine prochaine vous tente, sachez qu’une démo est disponible dans le cadre du festival de Steam.

SYNCED

Genres : Jeu de tir en free-to-play

Jeu de tir en free-to-play Période de sortie : Eté 2023

Eté 2023 Plateforme : PC

SYNCED est un jeu de tir de science-fiction dans un avenir post-apocalyptique proche dans lequel les nanotechnologies occupent désormais une grande partie des piliers de la civilisation. Vous incarnez un runner s’engageant dans une guerre contre des créatures mortelles, les nanos, au sein d’une zone d’exclusion hermétique nommée Meridian. Affrontez des créatures féroces par escouades de 3 et synchronisez vos tactiques pour sortir vainqueurs, un jeu sur lequel nous avons déjà pu poser les mains lors d’une bêta ouverte il y a peu. A vous de faire preuve de skill dans la démo déjà disponible pour une durée limitée.

Trackline express

Genres : Gestion / Survie / Roguelite

Gestion / Survie / Roguelite Année de sortie : 2023

2023 Plateformes : PC et Nintendo Switch

Si vous aimez les jeux indépendants francophones, vous connaissez certainement notre événement AG French Direct. Si ce n’est pas le cas, il vous faut dare-dare corriger cette erreur. Mais si vous avez suivi notre dernière édition de mai dernier, un jeu tout singulier, en rapport avec les trains lui aussi, a annoncé une sortie prochaine sur PC mais aussi sur Nintendo Switch. Dans Trackline Express, construisez votre train, empruntez les routes et évitez les dangers qui vous guettent en rassemblant de quoi vous protéger, dans ce train builder au soupçon de roguelite et dans lequel l’alternance jour/nuit aura toute son importance… A noter que la démo est disponible.

An Everyday Story

Genres : Jeu de plateforme / Puzzle-Game narratif

Jeu de plateforme / Puzzle-Game narratif Année de sortie : 2023

2023 Plateformes : PC

Développé par Cactus Productions, An Everyday Story nous raconte l’histoire d’un homme à la recherche de ses souvenirs tandis qu’il manipule trois objets qui lui sont chers : un origami de chauve-souris, un bateau en bois et un soldat de plomb, tous symbolisant quelqu’un ou un événement fort de son passé. Affrontez vos cauchemars, recherchez la paix et avancez sous les traits de ces objets pour découvrir la profondeur des sentiments et des souvenirs oubliés. Et n’oubliez pas, une démo vous attend bien au chaud.

Warhaven

Genres : Combats en multijoueur

Combats en multijoueur Période de sortie : Automne 2023

Automne 2023 Plateformes : PC

Amateur de gros affrontements qui tâchent ? Voici Warhaven, aperçu une nouvelle fois lors du Summer Game Fest de cette année. Dans ce jeu multijoueur en free-to-play à venir en accès anticipé dès cet automne, vous devrez vous mesurer à 31 autres joueurs et joueuses dans une foire d’empoigne médiévale des plus sanglantes. Si vous avez décidé d’en découdre, direction la page Steam de la démo pour la télécharger.

Growth

Genres : Simulation / Puzzle-Game

Simulation / Puzzle-Game Année de sortie : Inconnue

Inconnue Plateformes : PC et Nintendo Switch

Pour terminer notre sélection sur une note beaucoup plus légère et colorée, voici Growth, développé par VoodooDuck et annoncé lors de la conférence Guerrilla Collective 23. Il s’agit d’un jeu de stratégie basé sur une grille hexagonale. A vous d’explorer et de rendre habitable un monde généré de manière procédurale tout en vous servant des capacités uniques des animaux que vous rencontrerez, dans un style visuel façon le bon vieux Démineur. Pour rappel, ce jeu aussi possède une démo accessible jusqu’au 26 juin sur Steam.

C’est ainsi que s’achève notre sélection de 15 démos à essayer d’urgence. D’autres productions sont également à essayer, comme par exemple le jeu au gameplay asymétrique How 2 Escape, le mignon Little Kitty, Big City ou encore le troublant mais sympathique Super Adventure Hand, l’expérience narrative française Firebird qui doit sortir cette année, le mystérieux The Bookwalker: Thief of Tales, sans oublier le metroidvania-like Cosmic: A Journey Among Shadows, ou encore le tactical Let’s! Revolution!. A noter enfin que nous avons pu déjà nous essayer à deux autres démos basées sur deux jeux à venir prochainement, Inner Ashes et Wanderful, des aperçus que l’on vous laisse découvrir.