Aperçu Synced – Un looter-shooter avec un peu de roguelike qui peut faire la différence ?

Edité par Level Infinite (qui s’est récemment illustré en éditant le Genshin Impact-like, Tower of Fantasy) et développé par NEXT Studios, une structure appartenant à la famille du géant chinois Tencent, Synced est un jeu fraichement annoncé se présentant comme un rogue-looter shooter. Avant la sortie de sa bêta ouverte le 10 décembre, nous avons pu nous essayer à quelques parties histoire de voir s’il mérite votre attention.

Techno Bizarre Créatures

Synced est un futur free to play en PVPVE qui est prévu pour sortir sur consoles et PC à une date encore inconnue. L’univers est dépeint comme un futur techno-apocalyptique ravagé par la nanotechnologie. Alors l’un des piliers de la civilisation, un cataclysme connu sous le nom d’Effondrement est survenu. Suite à cette catastrophe, les nanomachines se sont rebellées façon Terminator et sont désormais des prédateurs pour l’humanité.

Des individus appelés « bellicistes » se sont rassemblés là où tout a commencé afin de s’emparer d’une précieuse substance nano-énergétique baptisée nerva, le nouveau pétrole de ce nouveau monde. Vous l’aurez compris, il n’y a pas vraiment d’enjeux scénaristiques pour le moment puisque l’on est devant un hero-shooter où l’on incarne des mercenaires qui vont devoir looter de la denrée technologique en tirant sur tout ce qui bouge.

En rejoignant une équipe de trois joueurs, vous allez devoir parcourir des terres désolées en combattant de nombreuses créatures dans le but de gagner en ressources et en puissance. Sachez que Synced propose du PVE et du PVP, toutefois nous avons uniquement pu tester la partie PVE pour le moment.

A partir du HUB central, vous avez la possibilité de choisir une arme principale, une arme secondaire et une arme de mêlée. Comme bon nombre de shooter actuels, le choix de votre belliciste vous permet de bénéficier de capacités uniques afin de définir un minimum votre rôle au sein du groupe. L’une des particularités de Synced est liée à votre dernier choix d’équipement, le nano acolyte. Il s’agit de compagnons aux capacités (gardien, éclaireur…) que vous pouvez invoquer sur le champ de bataille ou bien garder sur vous afin de bénéficier de passifs très intéressants pour les phases de tir.

Lors de combats, il agit par lui-même ce qui vous permet de rester concentré sur ce vous faîtes, mais à la manière d’un Pokémon ou d’un Stand, vous pouvez l’invoquer et le rappeler à tout moment pour justement jouer sur les passifs que l’on vient d’évoquer. Les développeurs nous ont d’abord révélé que ces acolytes étaient liés à des bellicistes suivant leur rôle, toutefois ils ont décidé de laisser pleinement le choix au joueur afin de varier les combinaisons. Si l’on prend l’exemple du Dr. Stone qui est un soigneur, on peut lui assigner un acolyte gardien pour le protéger lorsqu’il relève ses coéquipiers ou bien partir sur quelque chose de plus offensif.

Riders on the storm

Même s’il possède à première vue cette aura de « shooter générique », Synced est plutôt solide de manière générale. Les zones ouvertes offrent des terrains de jeu assez vastes et fouillés pour un jeu de ce type. Techniquement, il tient bien la route et nous avions un assez bon rendu visuel de notre côté en mettant les paramètres graphiques en moyen (avec une GTX 1660 Ti, Ryzen 5 2600 et 16Go de RAM DDR4). On pourra lui reprocher un ressenti encore faiblard on niveau des armes, mais pas une certaine satisfaction à tirer sur les points faibles ennemis lors des impacts.

Si la boucle de gameplay peut sembler répétitive, la composante roguelike du jeu lui donne néanmoins un certain potentiel addictif. Chaque partie démarre de la même façon. On parcourt la zone à la recherche d’afflux (des énormes tornades violettes) qui font apparaître des vagues d’ennemis et un mini-boss à éliminer en priorité. Les cadavres de ces derniers servent d’ailleurs à invoquer votre acolyte car il ne vous est pas donné dès le départ.

Cela vous permet de récolter du radia et de dépenser cette ressource rare dans des distributeurs qui vous accordent un bonus sur les deux proposés. Vous pouvez choisir d’améliorer vos dégâts, de gagner des grenades automatiques lors d’un rechargement ou encore renforcer les capacités de vos acolytes. Ces améliorations sont bien entendu aléatoires et font donc le sel de chaque partie puisque selon ce que l’on obtient au fil du temps, on ne va pas jouer de la même façon.

Plus l’on nettoie les afflux et plus la difficulté s’accroit (avec une jauge à droite de l’écran). S’il est assez aisé de s’en sortir lors des premières joutes, Synced muscle rapidement son jeu avec un challenge assez relevé si l’on ne réfléchit pas assez en équipe. On comprend rapidement que les parties de haute intensité seront des puzzles à résoudre lorsque l’on devra dépenser sa radia. Doit-on prendre une meilleure armure, des meilleures armes ou bien de nouvelles améliorations ? Quoi prendre ensuite pour tirer un maximum de profits des améliorations que je possède ? Il faut en définir les limites mais le potentiel de Synced est bien là.

Heureusement, votre temps de jeu sera aussi récompensé grâce aux améliorations que vous pourrez opérer sur le long terme. Même après une défaite, une partie du butin engrangé pourra être alloué à des modules d’armes ou encore des accessoires pour les rendre plus performants et faire donc mieux la partie suivante. Les PNJ du HUB vous donneront également quelques quêtes annexes ou proposent des services pour acheter des armes ou vous entraîner. Comme tous les free to play, Synced proposera des cosmétiques et un pass de combat.