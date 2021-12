Steam dévoile son classement des jeux qui ont rapporté le plus d’argent en 2021

Comme chaque année, Steam fait son propre bilan et répertorie les jeux qui ont eu le plus de succès au cours des derniers moi. On a donc droit à l’habituel classement des jeux qui ont été les plus profitables en 2021, soit les 100 jeux qui ont réalisé le meilleur chiffre d’affaires brut. Et parmi les jeux présents, il y a quelques surprises.

Les piliers de Steam toujours très profitables

Steam classe les différents jeux de ce classement en plusieurs catégories, à savoir Platine, Or, Argent et Bronze, Platine étant réservé à ceux qui ont réalisé le plus gros chiffres d’affaires. Dans cette catégorie, on retrouve donc les jeux suivants :

PUBG

Rainbow Six Siege

DOTA 2

Apex Legends

Dead by Daylight

Battlefield 2042

Naraka Bladepoint

Counter-Strike Global Offensive

GTA V

New World

Destiny 2

Valheim

Sans surprise, on retrouve ici des jeux principalement multijoueur, dont le modèle économique aide à réaliser des bénéfices sur la durée. On notera la bonne performance de New World, seul jeu de 2021 avec Battlefield 2042 (malgré ses notes utilisateurs désastreuses) et Valheim, qui est quant à lui toujours en accès anticipé.

Juste en dessous de ces mastodontes, on saluera la performance de Forza Horizon 5, pourtant présent dans le Game Pass. Final Fantasy XIV est aussi plus populaire que jamais, tandis que It Takes Two se glisse entre tout ce beau monde, histoire de montrer qu’il n’a pas volé son titre de GOTY.

En Argent, le multijoueur de Halo Infinite s’en sort aussi très bien malgré sa sortie tardive, et on voit que malgré les controverses, Cyberpunk 2077 continue de générer un bon paquet d’argent à CD Projekt Red.

Vous pouvez voir le classement complet sur la page Steam dédiée à cet effet.