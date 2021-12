AG Awards 2021 : Voici les récompenses des meilleurs jeux de l’année

C’est la fin de l’année, et comme tous les ans, ActuGaming récompense les meilleurs jeux sortis ces douze derniers mois. Notre rédaction s’est donc concerté et a attribué des prix pour les meilleurs titres sortis en 2021. Nos AG Awards récompensent ainsi les jeux qui ont le plus brillé dans leur catégorie, avec un prix attribué par notre équipe, mais également un prix de la communauté.

Dans cet article, vous retrouverez ainsi le palmarès complet des AG Awards, avec tout d’abord, les résultats des récompenses de notre équipe, puis les prix des lecteurs et lectrices. Vous avez été plusieurs milliers à voter et à élire vos jeux de l’année, alors voici la liste complète.

Résultats de l’équipe, les AG Awards d’ActuGaming

Pour commencer, voici les résultats de la rédaction : toute l’équipe d’ActuGaming a voté pour les jeux qui, selon nous, méritent d’être récompensés. Pour se faire, nous avons d’abord défini les diverses catégories, allant du jeu d’action à la meilleure bande-son, puis nous nous sommes réunions pour établir des sélections de six à dix jeux selon les thématiques.

Ces jeux ont été sélectionnés selon différents sondages réalisés dans l’année sur la base de leur popularité sur notre site mais aussi en fonction de notre jury. Puis, chaque membre de notre équipe a voté pour chacune des catégories et nous nous sommes une nouvelle fois concertés pour valider les gagnants. Voici toutes nos récompenses.

Meilleur jeu d’horreur de 2021 : Resident Evil Village

Sans grande surprise, Resident Evil Village remporte notre AG Awards du meilleur jeu d’horreur de l’année. Le nouveau bébé de Capcom nous a satisfait plus tôt dans l’année et malgré quelques lacunes, il s’agit d’un épisode qui a su condenser ce que la licence sait faire de mieux. Pas toujours justement, mais suffisamment pour nous convaincre grâce à sa narration et sa direction artistique réussie.

Meilleur jeu de course de 2021 : Forza Horizon 5

On ne va pas se mentir, le choix a été particulièrement facile pour cette catégorie. Si plusieurs membres de l’équipe ont un affect particulier pour la série F1 de Codemasters, F1 2021 n’a pas pu rivaliser avec l’incroyable Forza Horizon 5. Bien qu’il ne révolutionne absolument pas la série, ce cinquième opus montre qu’il en a sous le capot avec une parfaite maîtrise du monde ouvert et un plaisir inégalé lorsque l’on conduit un bolide. Playground Games a de quoi être fier avec cet opus et apporte une « exclusivité » loin d’être négligeable à l’écosystème Microsoft.

Meilleur jeu de sport de 2021 : Riders Republic

Cette année, c’est la nouvelle licence d’Ubisoft qui s’est démarquée sur le terrain de sport. Riders Republic remporte la palme du meilleur jeu de sport de l’équipe, que nous avons jugé plus original et attractif que les habituelles licences annuelles sportives, telles que NBA 2K22 et FIFA 22 (ne parlons pas eFootball PES qui se loge dans la case « honte de l’année »). Avec Riders Republic, Ubisoft Annecy met à profit son expérience acquise sur Steep pour proposer une véritable plongée dans les sports extrêmes, et réussie sur bien des aspects.

Meilleur jeu de Gestion/Simulation de 2021 : Humankind

Pour le meilleur jeu de gestion/simulation de l’année, notre choix s’est porté sur Humankind et le savoir-faire du studio Amplitude. Un choix qui paraissait difficile au premier abord puisque Age of Empires IV se tenait à ses côtés mais qui nous a semblé logique grâce à sa maîtrise du genre. Humankind a su poser les bases d’un grand 4X qui rivalise avec Civilization, et si le lancement ne s’est pas fait sans heurt, il n’en reste pas moins un excellent titre aux idées novatrices qui prend soin des détails, tout en étant abordable pour les nouveaux joueurs et nouvelles joueuses.

Meilleure expérience multijoueur de 2021 : Pokémon Unite

Soyons honnêtes, nous non plus on ne s’attendait pas à voir Pokémon Unite comme notre expérience multijoueur préférée de 2021 lors de son annonce. On redoutait un MOBA à licence très paresseux comme il s’en faisait beaucoup il y a un peu moins de 10 ans. Mais les développeurs ont fait les choses correctement pour un résultat étonnamment solide et qui parvient à séduire un public différent pour le genre. Retrouver ses créatures fétiches dans ce cadre fait son petit effet (d’où le forcing d’un de nos rédacteurs fan de Tortank pour ce prix). Et on le salue aussi pour être l’un des rares jeux multis qui n’ait pas raté son lancement cette année.

Meilleur jeu à partager de 2021 : It Takes Two

Sans débat, It Takes Two est de loin le meilleur jeu à partager de 2021. Véritable ode à la coopération, la nouvelle production du bavard Josef Fares est une vraie bonne trouvaille. Sans pour autant être révolutionnaire dans ses mécaniques, le titre parvient à nous faire passer une excellente aventure en compagnie avec un proche, en couple ou en famille. S’il y a bien un jeu à retenir dans les meilleurs jeux coop, c’est bien celui-ci !

Meilleur jeu de plateforme de 2021 : Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Nintendo a toujours excellé dans le genre et remporte le prix du jeu de plateformes de 2021 avec Super Mario 3D World + Bowser’s Fury. Portage bien plus complet et amélioré du jeu sorti sur Wii U, cette nouvelle sortie sur Switch nous a permis de découvrir un très bon jeu, qui profitait d’un nouveau contenu assez massif, Bowser’s Fury. Les mécaniques sont accessibles, les commandes répondent bien, le charme est toujours présent… Que demander de plus ?

Meilleur shooter de 2021 : Halo Infinite

Après avoir écarté assez aisément les derniers Battlefield et Call of Duty, nous nous sommes rapidement tournés vers Halo Infinite pour le meilleur jeu de tir de 2021. Il faut dire que le retour du Master Chief s’est fait en grandes pompes : d’un côté, avec son multijoueur « comme à l’ancienne » toujours aussi apprécié, et de l’autre, sa campagne solo qui nous permet de découvrir un Major plus sensible qu’on pouvait le croire. S’il manque encore un peu de contenus, Halo Infinite n’en reste pas moins un très bon shooter dans ses mécaniques, avec des sensations toujours bien présentes.

Meilleur rogue-like/lite de 2021 : Returnal

Faut-il réellement dépendre sur ce choix si logique ? Nouveau bébé du studio Housemarque, Returnal est indéniablement le rogue-like/lite qu’il fallait faire en 2021. Exigeant mais bien équilibré, intriguant et bien écrit, Returnal a été l’un de nos coups de cœur de cette année malgré nos quelques reproches à sa sortie. On a souffert, et on a aimé recommencer : l’exclusivité PS5 est une franche réussite. On en profite également pour souffler une mention spéciale à Curse of the Dead Gods, production française que nous avons aussi beaucoup apprécié dans sa catégorie rogue-lite.

Meilleur jeu d’action de 2021 : Metroid Dread

Attendu depuis plus d’une dizaine d’années, Metroid Dread est enfin sorti sur Nintendo Switch. Alors que l’on attend tous des nouvelles de Prime 4, Samus nous a tous agréablement surpris avec cette aventure en 2D. Avec son rythme finement contrôlé, Metroid Dread est une véritable source de plaisir joy-con en main. Rapide, précise, agile et dotée de pouvoirs grisants, Samus bouge dans tous les sens et se laisse manœuvre avec plaisir. Quel régal de retrouver la licence !

Meilleur jeu d’aventure de 2021 : Kena Bridge of Spirits

S’il avait plusieurs concurrents dans sa catégorie, Kena Bridge of Spirits remporte notre prix du meilleur jeu d’aventure de 2021. Il faut dire que le premier jeu du studio Ember Lab a su nous transporter dans son univers charmant, pour nous proposer une aventure captivante et agréable de bout en bout. S’il dispose de quelques lacunes, probablement inhérentes au fait qu’il s’agisse d’une première production pour le studio, Kena est une des bonnes surprises de cette année, et l’on a déjà très envie de se plonger à nouveau dans ce monde accrocheur en compagnie des Rot.

Meilleur RPG de 2021 : Tales of Arise

Pour le meilleur RPG de l’année 2021, nous étions obligés d’élire Tales of Arise. Le nouveau volet de la série de Bandai Namco a su apporter un véritable vent de fraicheur sur la licence avec un titre qui a su moderniser son patrimoine avec brio tout en gardant ce qui a fait son succès. S’il a encore quelques aspects à perfectionner, comme son exploration et ses quêtes annexes, Tales of Arise excelle dans la majorité des autres domaines. Ce nouveau départ promet du bon pour la suite, et on a déjà hâte de voir si le prochain arrivera à surpasser celui-ci.

Meilleur jeu narratif de 2021 : The Forgotten City

Il est difficile de vous dire pourquoi The Forgotten City est selon nous le meilleur jeu narratif de 2021 car le but de ces AG Awards est aussi de vous donner envie de jouer aux meilleurs titres de l’année. Dans le cas ci-présent, en dire trop gâcherait l’expérience, il faudra donc nous croire sur parole. Nous et une grande majorité de la critique spécialisée et des autres joueurs qui ont grandement apprécié ce voyage dans le temps à base d’enquête et de boucle temporelle dans une ville romaine intrigante et fabuleuse.

Meilleur jeu VR de 2021 : Resident Evil 4

C’est tout de même dingue : plus de quinze ans après sa sortie, Resident Evil 4 arrive à rafler une récompense. Il faut dire que le quatrième épisode de la série de jeux d’horreur, qui a connu moult éditions, s’est vu adapter en réalité virtuelle cette année. Et le constat est plus que positif puisque le gameplay a parfaitement été adapté pour les casques et l’immersion est totale. Les frissons sont bien là, et nul doute que le jeu vous a donné ou vous donnera quelques sueurs froides en réalité virtuelle.

Meilleur jeu indépendant de 2021 : Kena Bridge of Spirits

Et c’est un second prix pour Kena Bridge of Spirits qui rafle ainsi l’AG Awards du meilleur jeu indépendant de 2021. Un choix encore une fois mérité puisque Ember Lab signe ici une magnifique première production, ce qui en fait la révélation de l’année. En plus de proposer un jeu d’aventure maîtrisé, Kena Bridge of Spirits arrive aussi à exceller sur d’autres aspects, comme sa direction artistique ou encore sa bande-son.

Jeu avec le meilleur scénario / écriture de 2021 : Lost Judgment

Alors que Judgment nous introduisait de nouveaux personnages et une nouvelle atmosphère dans l’univers des jeux Yakuza à travers une histoire palpitante, sa suite, Lost Judgment, arrive à faire encore mieux en nous faisant enquêter dans un lycée sous fond de harcèlements scolaires. En plus de bien traiter ce sujet compliqué, le développement de l’histoire nous embarque plus loin qu’on ne l’imagine.

Meilleure bande-son de 2021 : NieR Replicant

Même si l’on est en face d’un remaster, difficile de ne pas saluer la bande-son de NieR Replicant, culte à bien des niveaux. Le travail de réorchestration effectué sur les différents morceaux de Keiichi Okabe est tout bonnement magistral, même si certains resteront attachés aux versions originales. L’OST de ce remaster reste magistral et sublime plus jamais cette aventure si singulière, qui a une nouvelle chance de briller avec cette nouvelle version. Et nous de notre côté, on aura encore le thème de Kaine qui tournera en boucle encore longtemps en tête…

La baffe technique de 2021 : Ratchet & Clank Rift Apart

On ne va pas vous mentir : choisir entre Forza Horizon 5 et Ratchet & Clank Rift Apart pour cette catégorie n’a pas été facile. Les débats ont été longs, et jusqu’à la dernière minute, impossible de les départager. L’un maîtrise parfaitement son monde ouvert, l’autre est un véritable spectacle. Finalement, nous avons opté pour Ratchet & Clank Rift Apart, qui a été le premier à nous mettre une baffe cette année.

Entre sa maîtrise du SSD de la PS5 pour les temps de chargement et les changements d’univers et sa fluidité au poil de Lombax, le dernier né d’Insomniac Games est enfin une porte d’entrée à la nouvelle génération. Vous savez, celle que l’on attend depuis la sortie des consoles. Certes, on espère en voir plus dans les sorties de 2022 mais c’est déjà une très bonne mise en bouche, avec une bonne utilisation de la DualSense et des caractéristiques de la next-gen.

Plus belle direction artistique de 2021 : Psychonauts 2

Comme quoi, il n’est pas forcément nécessaire du faire du photoréaliste pour nous secouer la rétine : avec son univers enchanteur et ses visuels colorés, Psychonauts 2 remporte le prix de la meilleure direction artistique de l’année. Il faut dire que celle-ci est terriblement variée et nous fait parcourir de nombreux décors à travers le subconscient des individus. La mise en scène est elle aussi efficace et le titre arrive à nous transporter dans son monde bien à lui.

Meilleur jeu mobile de 2021 : League of Legends Wild Rift

League of Legends Wild Rift est notre jeu mobile de l’année car il a su apporter une expérience à la fois fidèle au MOBA PC et très bien adapté à l’écran tactile. Comme ce dernier, le système économique de ce free to play est sans doute l’un des moins contraignants sur mobiles. Le principe reste évidemment ultra addictif et on imagine que la série Arcane aura en plus donné un bon coup de pub rameuter encore plus de joueurs et de joueuses.

Notre plus grosse déception : GTA Trilogy

Le prix de la grosse déception est un AG Awards assez particulier puisqu’il reste très subjectif : nous n’avons pas forcément le même degré d’attente pour une sortie. Pourtant, passé la déception de Balan Wonderworld et du catastrophique eFootball, c’est bien GTA Trilogy qui nous a le plus frustré. Il faut dire qu’avec une licence aussi renommée, on s’attendait à un meilleur traitement.

Peut-être pas nécessaire un remaster en grandes pompes, mais disons que cela aurait été bien d’avoir une compilation stable et sans bug n’est-ce pas ? M’enfin, on peut tout de même « féliciter » Rockstar d’avoir su implanter des bugs et problèmes qui n’existaient pas dans les jeux d’origine, le tout, vendu à prix fort, et ce, sans évoquer la version Switch, encore en-deçà. Mais que voulez-vous, l’argent facile, vous savez…

Prix Made in France : Deathloop

Le Prix Made in France est une catégorie exclusive à notre équipe, et n’a pas été proposée aux lecteurs et lectrices. Pour cause, ActuGaming étant l’organisateur de l’AG French Direct, il nous semblait tout naturel de récompenser des jeux bien de chez nous.

Après tout, il faut avouer que nous avons de très nombreux studios de talent en France qui résonnent à l’international. Humankind, Road 96, Solasta Crown of the Magister, Shady Part of Me… De nombreux lauréats étaient nommés, et c’est finalement Deathloop qui remporte le prix Made in France. Les équipes lyonnaises d’Arkane ont su nous apporter un shooter original, où nous sommes coincés dans une boucle temporelle, tout en puisant dans leur savoir-faire acquis sur les Dishonored.

Prix Coup de cœur de l’équipe : Road 96

Chaque année, nous proposons également l’AG Awards du coup de cœur de l’année : il s’agit d’un prix décerné à la petite surprise qui nous a séduite et qui n’a pas forcément eu l’occasion de rafler un prix dans d’autres catégories. Pourtant très bien placé dans nos esprits dans les catégories des jeux narratifs ou de la meilleure bande-son, Road 96 est donc notre coup de cœur pour 2021, et l’on vous encourage à lire notre test complet pour en savoir plus.

Jeu de 2022 le plus attendu par la rédaction : Elden Ring

Maintenant que l’on a posé les mains dessus, on a qu’une envie, c’est d’y replonger. Elden Ring cristallise de nombreuses attentes au sein de l’équipe, et le titre intrigue même celles et ceux qui ne sont pas forcément habitués aux Souls-like. Le titre est très attendu grâce à ses envies d’ouverture, avec un grand monde ouvert à explorer, ce qui change fondamentalement les habitudes que l’on pourrait avoir avec ce genre de jeux.

Le premier contact que l’on a pu avoir avec le titre durant la bêta nous a confirmé que la maitrise de From Software était toujours au rendez-vous, avec un monde et un lore envoutant, un gameplay parfaitement bien calibré, un défi à la hauteur et surtout plein de secrets à découvrir. Le mois de février n’aura jamais été aussi loin.

Meilleur Jeu de l’année 2021 : It Takes Two

Et voilà, on arrive au fameux jeu de l’année 2021 qui n’est autre que It Takes Two. Un choix qui a été particulièrement complexe à la vue des autres nommés de cette catégorie mais nous avons voulu récompenser une production originale, qui met en avant la coopération, ce qui n’est pas très commun à notre période.

Certes, il ne révolutionne ni ses mécaniques ni son approche du genre, mais place la synergie entre les deux personnages au centre de son concept et ça fonctionne terriblement sur un canapé. Si vous voulez savoir pourquoi lui et pas un autre, on vous invite à lire notre article dédié où l’on vous explique pourquoi It Takes Two est le jeu de l’année 2021.

Vos votes, les AG Awards de la communauté

Maintenant que vous connaissez l’intégralité des récompenses attribuées par notre équipe, place aux résultats de la communauté. C’est à dire VOS votes, et VOS récompenses. Pour rappel, nous avons lancé il y a quelques semaines différents sondages, où vous avez pu voter dans les diverses catégories.

Nous avons récolté un total de plus de 20.000 votes répartis sur les sondages, et c’est donc l’heure de voir quels sont les jeux que vous avez préféré en 2021. A noter que nous mettons également la répartition des votes afin de vous laisser découvrir qui se tient aux autres places du classement. N’hésitez pas à réagir à ces résultats, que ce soit sur les réseaux sociaux avec le #AGAwards2021 ou dans les commentaires.

Meilleur jeu d’horreur de 2021 de la communauté

Resident Evil Village (55%) Little Nightmares II (21%) The Medium (11%) The Dark Pictures: House of Ashes (9%) Tormented Souls (3%) In Sound Mind (1%)

Meilleur jeu de course de 2021 de la communauté

Forza Horizon 5 (72%) F1 2021 (11%) WRC 10 (10%) Hot Wheels Unleashed (5%) MotoGP 21 (1%) RIDE 4 (1%)

Meilleur jeu de sport de 2021 de la communauté

Riders Republic (31%) Mario Golf Super Rush (22%) FIFA 22 (22%) NBA 2K22 (15%) Skatebird (8%) MLB The Show 21 (3%)

Meilleure expérience multijoueur de 2021 de la communauté

Halo Infinite (43%) Pokémon Unite (17%) New World (13%) Battlefield 2042 (10%) Knockout City (9%) Call of Duty Vanguard (8%)

Meilleur jeu à partager de 2021 de la communauté

It Takes Two (67%) Mario Party Superstars (11%) Monster Hunter Rise (8%) Back 4 Blood (8%) Tribes of Midgard (3%) WarioWare: Get it Together (3%)

Meilleur jeu de gestion/simulation de 2021 de la communauté

Age of Empires IV (38%) Humankind (26%) Jurassic World Evolution 2 (14%) Farming Simulator 22 (10%) Football Manager 2022 (8%) Timberborn (3%)

Meilleur shooter de 2021 de la communauté

Halo Infinite (34%) Deathloop (29%) Battlefield 2042 (12%) Call of Duty Vanguard (10%) Chorus (10%) The Ascent (6%)

Meilleur rogue-like/lite de 2021 de la communauté

Returnal (59%) Curse of the Dead Gods (13%) Loop Hero (9%) Insryption (9%) Rogue Lords (9%) Griftlands (2%)

Meilleur jeu d’action de 2021 de la communauté

Ratchet & Clank Rift Apart (26%) Metroid Dread (24%) Far Cry 6 (10%) Hitman 3 (10%) NieR Replicant (9%) Scarlet Nexus (9%) Persona 5 Strikers (7%) Death’s Door (5%)

Meilleur RPG de 2021 de la communauté

Tales of Arise (51%) Shin Megami Tensei V (12%) Monster Hunter Stories 2 (12%) Ruined King: A League of Legends Story (7%) Pathfinder: Wrath of Righteous (6%) Bravely Default II (5%) Eastward (5%) Ys IX: Monstrum Nox (3%)

Meilleur jeu d’aventure de 2021 de la communauté

Kena Bridge of Spirits (38%) Psychonauts 2 (26%) Marvel’s Guardians of the Galaxy (17%) Lost Judgment (11%) New Pokémon Snap (5%) Lost in Random (3%)

Meilleur jeu narratif de 2021 de la communauté

Life is Strange True Colors (39%) Road 96 (18%) The Forgotten City (18%) 12 Minutes (13%) The Great Ace Attorney Chronicles (10%) Before Your Eyes

Meilleur jeu de plateforme de 2021 de la communauté

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (47%) Little Nightmares 2 (35%) Ghosts’n Goblins Resurrection (7%) Marsupilami Le Secret du Sarcophage (4%) Tandem A Tale of Shadows (3%) Super Monkey Ball Banana Mania (3%)

Meilleur jeu indépendant de 2021 de la communauté

Kena Bridge of Spirits (72%) Road 96 (30%) Death’s Door (25%) The Ascent (25%) 12 Minutes (24%) Inscryption (17%) Loop Hero (13%) Eastward (13%) Lost in Random (10%) Unpacking (10%)

Meilleur jeu en réalité virtuelle de 2021 de la communauté

Resident Evil 4 VR (40%) Hitman VR (17%) Ragnarock (15%) DOOM 3 VR (15%) Lone Echo II (8%) Maskmaker (4%) Wraith The Oblivion Afterlife (1%)

Meilleur scénario / mieux écrit de 2021 selon la communauté

Lost Judgment (28%) Life is Strange True Colors (25%) The Forgotten City (15%) Returnal (15%) 12 Minutes (14%) Chicory A Colorful Tale (3%)

La meilleure bande-son de 2021 de la communauté

NieR Replicant (27%) Kena: Bridge of Spirits (18%) Life is Strange True Colors (18%) Road 96 (13%) Deathloop (10%) Humankind (6%) Neo: The World Ends With You (4%) Guilty Gear Strive (4%)

Plus belle direction artistique de 2021 de la communauté

Kena Bridge of Spirits (51%) Psychonauts 2 (20%) Sable (8%) Death’s Door (6%) Guilty Gear Strive (5%) The Artful Escape (4%) Ashwalkers: A Survival Journey (4%) Cris Tales (3%)

Plus grosse baffe technique de 2021 de la communauté

Forza Horizon 5 (47%) Ratchet & Clank Rift Apart (38%) Chorus (5%) The Ascent (4%) Bright Memory Infinite (4%) Riders Republic (3%)

Votre plus grosse déception en 2021

GTA Trilogy (38%) eFootball (23%) Biomutant (13%) 12 Minutes (9%) Balan Wonderworld (7%) Destruction All-Stars (4%) Werewolf The Apocalyps: Earthblood (4%) Hood: Outlaws & Legends (3%)

Meilleur jeu mobile de 2021 de la communauté

Pokémon Unite (32%) League of Legends Wild Rift (29%) NieR Reincarnation (18%) Pikmin Bloom (10%) Fantasian (6%) Summoners War: Lost Centuria (4%)

Jeu de l’année 2021 de la communauté

Et enfin, voici le gagnant du prix du meilleur jeu de l’année 2021 par la communauté : Forza Horizon 5 ! Comme vous pouvez le voir dans le sondage plus bas, les résultats étaient particulièrement serrés. Petite anecdote : il n’y a que 3 votes d’écart entre Forza Horizon 5 et It Takes Two et quelques votes entre Ratchet & Clank et Tales of Arise !

Forza Horizon 5 (17%) It Takes Two (17%) Ratchet & Clank Rift Apart (15%) Tales of Arise (15%) Psychonauts 2 (14%) Kena Bridge of Spirits (9%) Returnal (8%) Deathloop (4%)

Jeu le plus attendu de 2022 de la communauté

Plus que jamais, on vous remercie pour votre soutien et pour votre participation aux AG Awards 2021. Félicitations également à tous les jeux et studios nommés et récompensés. Nous avons hâte de partager une nouvelle année à vos côtés et trépignons d’impatience de vous montrer nos nombreuses surprises à venir. Bonnes fêtes de fin d’année !