Star Wars : The Old Republic fait son entrée sur Steam

Qui aurait crû que huit ans plus tard, Star Wars : The Old Republic soit toujours l’un des MMO les plus joués ? Il faut dire que même s’il dispose de nombreuses qualités et d’une solide communauté, le titre est plutôt discret et ne communique pas souvent. Et pourtant, il va sans doute s’apprêter à accueillir de nombreux nouveaux joueurs en débarquant sur Steam.

Que la Force soit avec Steam

Le MMORPG est d’ores et déjà disponible sur la plateforme de Valve. Vous pouvez dès à présent le télécharger en passant par sa fiche Steam et rejoindre l’aventure. Si vous aviez déjà un compte, pas de panique, le cross-save est présent et vous permettra de retrouver votre partie. Bonne nouvelle également, le cross-play est aussi présent.

Avec son étiquette de free-to-play, Star Wars : The Old Republic accueillera sans doute de nouveaux aspirants Jedi. Bien que les succès ne soient pas encore disponibles (ils arriveront avec un futur patch), les cartes à collectionner sont bien de la partie, tout comme les différents packs de téléchargement et les abonnements optionnels à partir de 12.99€ par mois.

Un bon moyen pour les joueurs qui n’ont pas encore essayé le titre de s’y mettre en même temps que d’autres potentiels nouveaux. Cela permettra aussi d’attendre Star Wars Squadrons qui lui arrivera en fin d’année sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.