Star Wars Tales From the Galaxy’s Edge Part II et Pinball VR montrés lors de la conférence Oculus

Cette nuit s’est déroulée la conférence Oculus Gaming Showcase. Les annonces de nouveaux jeux n’étaient pas très nombreuses, si ce n’est la présentation d’un jeu de snowboard en réalité virtuelle. Néanmoins, pas mal de titres déjà connus ont fait acte de présence comme After the Fall, et l’on a bien évidemment eu droit à un segment Star Wars avec Pinball VR et Tales From the Galaxy’s Edge.

Un peu de Star Wars en VR ?

Malheureusement, il n’y aura pas grand chose à ce mettre sous la dent pour Star Wars Tales From the Galaxy’s Edge. Cependant, les développeurs nous annoncent que la seconde partie du jeu d’aventure suit son court. Pas de trailer, mais un concept-art, qui nous présente le personnage de Dok–Ondar, un Ithorien qui aime collectionner les antiquités. Si vous avez vu le film Solo: A Star Wars Story ou lu le romain Le Collectionneur, vous avez sans doute déjà vu/entendu son nom. Star Wars : Tales From the Galaxy’s Edge Part II sortira plus tard cette année sur Oculus Quest.

La conférence a ensuite enchaîné directement sur Star Wars Pinball VR, une adaptation améliorée du jeu éponyme en réalité virtuelle. Histoire d’anticiper sa sortie fixée au 29 avril, le studio dévoile un journal des développeurs qui fait le tour du propriétaire histoire de faire le point sur ce qui nous attend : 8 flippers, dont deux nouveaux ainsi que de multiples options de personnalisations pour décorer et personnaliser notre fan-cave. Sortie prévue ce 29 avril sur Oculus Quest, casques PC et PlayStation VR.