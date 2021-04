After The Fall dévoile une nouvelle bande-annonce de gameplay

C’est au cours de la conférence Oculus Gaming Showcase de cette nuit que les développeurs de Vertigo Games ont dévoilé une nouvelle bande-annonce pour le très attendu After The Fall. Celle-ci se focalise sur le gameplay, l’occasion idéale pour apercevoir les mécaniques qui nous attendent dans ce FPS coopératif.

Survivre entre amis

Cela fait maintenant deux ans qu’After The Fall a été annoncé. Développé par les créateurs du chouette Arizona Sunshine, le FPS en réalité virtuelle est pas mal attendu. Il faut dire qu’il a rapidement affiché ses ambitions de proposer une expérience nerveuse et remplie d’action où il faudra faire face à des snowbreeds, des humains qui ont été transformés suite à une pandémie. Le jeu est jouable en solo ou en coopération jusqu’à quatre joueurs et le tout s’annonce diablement tendu.

Rendez-vous cet été (sans plus de précisions) pour la sortie du jeu After the Fall sur Oculus Quest 2, Oculus Rift et les autres plateformes VR déjà annoncées. Il sera également jouable en crossplay.