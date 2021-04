Carve Snowboarding : Un jeu de snowboard en réalité virtuelle annoncé

La conférence Oculus Gaming Showcase suit son cours et si l’on a eu droit à plusieurs trailers plutôt sympathiques, les annonces de nouveaux jeux sont quant à elles assez rares. C’était sans compter sur la présentation de Carve Snowboarding, un jeu de snowboard jouable en réalité virtuelle qui sortira cet été.

Rendez-vous sur la piste

La première bonne nouvelle, c’est que l’on apprend que Carve Snowboarding est chapeauté par Gilles Godard, programmeur principal du jeu 1080° Snowboarding sorti à la fin des années 90 sur Nintendo 64. L’homme avait d’ailleurs twitté en avril 2019 qu’il voulait développer « le meilleur jeu de snowboard auquel vous avez pu jouer » si on lui finançait le projet. Il semblerait qu’il ait trouvé son financement.

Pour l’instant, on sait qu’il nous proposera des virées en montagne où l’on pourra dévaler les pentes, grinder, carver, personnaliser notre tenue en débloquer des planches et des gants ou encore… caresser un chien (ce qui est, d’après notre équipe, un véritable argument pour rajouter le jeu à sa wishlist). On nous promet aussi plus de 60 morceaux musicaux d’artistes indépendants. Des modes Time Attack et Freestyle seront proposés.

Les amateurs de snowboard auront donc probablement une bonne trouvaille à se mettre sous la dent dans les prochains mois, en espérant que le motion sickness soit bien géré ici. La sortie est prévu cet été sur les casques Oculus Quest. Notez que la conférence Oculusa a aussi permis de lever le voile sur du gameplay pour After the Fall.