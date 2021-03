Star Wars Pinball VR

Ce jeu en réalité virtuelle plonge le joueur dans le Repaire de Fan, un endroit totalement personnalisable grâce aux items tirés de Star Wars que le joueur débloquera au fur et à mesure de son avancée Au programme, le Pinball recense huit plateaux différents tirés principalement des films et séries de la licence. Plusieurs mini-jeux en vue immersive à 360 degrés sont également disponibles et un mode Immersion Totale donne l'opportunité de s'immerger dans les différents plateaux de pinball du titre.