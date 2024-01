Star Wars Outlaws : Une sortie à la fin de l’année 2024 pour le jeu d’Ubisoft ?

Puisque l’on est maintenant en janvier, il y avait peu d’espoir de voir Star Wars Outlaws arriver avant le 31 mars 2024, surtout suite à la publication du dernier bilan d’Ubisoft. Mais on découvre aujourd’hui qu’il faudra sans doute patienter jusqu’à la fin de l’année avant de découvrir les aventures de Kay Vess, du moins selon Disney.

IGN a repéré un nouvel article publié sur le site des parcs d’attractions du groupe, dans lequel Star Wars Outlaws est mentionné dans les événements Disney à ne pas manquer cette année. Et dans la description du jeu, il était noté durant quelques instants que Star Wars Outlaws sortirait à la fin de l’année 2024.

Depuis, Disney a contacté IGN pour corriger cette « erreur », et le site n’affiche désormais que la mention de l’année 2024 pour la sortie du jeu, sans préciser de période. Autant dire que le flou est complet même si l’année 2024 semble toujours être dans les plans d’Ubisoft Massive. Il y a tout de même peu de chances pour le voir arriver dans les premiers mois de cette année, ou du moins dans cette année fiscale.

Star Wars Outlaws will release in late 2024 according to a Disney Parks blog post https://t.co/0W4S2ZIPCN pic.twitter.com/qaKr090bw0

— Wario64 (@Wario64) January 2, 2024