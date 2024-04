Star Wars Outlaws : Le Season Pass donnera accès à une mission liée à Jabba dès la sortie du jeu

On a beau être coutumiers du fait que les éditeurs n’hésitent pas à dégainer des éditions de plus en plus onéreuses de leurs jeux avec uniquement du contenu dématérialisé, voir des jeux comme Star Wars Outlaws vendu dans son édition Gold à 119,99 € peut faire grincer des dents. La pilule a du mal à passer avec le tarif des différentes éditions du jeu d’Ubisoft, qui restent assez pauvres en contenu malgré un prix élevé. Et le sujet continue d’enflammer les débats à cause du Season Pass du jeu, qui déverrouille l’accès à une mission que les fans de Star Wars auraient bien aimé retrouver dans le jeu de base.