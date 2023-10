Ubisoft : Skull & Bones n’arrivera pas avant 2024, Star Wars Outlaws lui aussi reporté ?

Le bateau coule toujours

Si la plupart du calendrier d’Ubisoft ne bouge pas, avec aucun report de dernière minute pour le prochain jeu Avatar, on note malgré tout deux éléments importants. Le premier, c’est le cas de Skull & Bones qui fait définitivement une croix sur 2023 (prétendons être surpris) et qui se cale fixement au début d’année 2024. Le jeu devrait donc sortir avant la fin de l’année fiscale, soit avant le 31 mars 2024.

Ce qui ne surprendra personne étant donné les nouveaux échos sur les problèmes de développement autour du jeu, puisque ce dernier a récemment perdu sa directrice créative. On ne serait pas étonnés de le voir, à terme, être repoussé à la prochaine année fiscale…

Star Wars Outlaws change d’année fiscale ?

New: Ubisoft earnings report reveals Skull and Bones pushed to early 2024. The secret big game which Kotaku previoulsy reported to be Star Wars Outlaws has also been pushed to NEXT fiscal year, meaning after April 2024. pic.twitter.com/TrGt9wE2j9 — AmericanTruckSongs9 (@ethangach) October 26, 2023

Comme Star Wars Outlaws ? Même si le titre n’est pas cité explicitement, Ubisoft dit décaler la sortie d’un « gros jeu » mystère à la prochaine année fiscale 2024/2025. Si l’on se fie à cette désignation, ce serait bien Star Wars Outlaws qui serait indirectement nommé, comme l’indique le journaliste Ethan Gach de Kotaku. Le jeu n’a jamais été daté publiquement, mais les précédents bilans fiscaux laissaient penser qu’une sortie pour cette année fiscale était envisageable. Ce n’est désormais plus le cas, et si ce jeu est bien Star Wars Outlaws, il arrivera désormais entre le 1er avril 2024 et le 31 mars 2025.

En plus de ces changements dans le calendrier, on apprend que l’effectif global du groupe Ubisoft s’est une nouvelle fois affaibli. L’entreprise comptait 20 729 employés à la même période l’année dernière, contre 19 410 aujourd’hui. Des postes supprimés tout au long de l’année comme on avait pu le voir ces derniers mois, et même si Ubisoft affirme que le taux de rétention est en hausse chez les employés actuels, les coupes budgétaires ont fait mal aux équipes.