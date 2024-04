La date de sortie de Star Wars Outlaws fuite avant la diffusion de son nouveau trailer, rendez-vous cet été

Lorsque l’éditeur nous a donné rendez-vous pour la diffusion d’un trailer, on se demandait si l’annonce de la date de sortie n’allait pas être effectuée au même moment. C’est bien ce que prévoit Ubisoft, même s’il aurait voulu conserver l’entière surprise. Quelqu’un s’est cependant emmêlé les pinceaux puisque l’information concernant cette date de sortie a été publiée en avance dans la description du trailer sur la chaine japonaise d’Ubisoft, comme Gematsu a pu le voir.

On peut donc y voir que Star Wars Outlaws est pour le moment prévu pour le 30 août 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series. Ou le 27 août pour celles et ceux qui précommanderont les éditions Gold ou Ultimate, dont le contenu n’est pas encore connu. Mais on imagine que cela ne devrait pas tarder puisque la diffusion du trailer devrait sans doute lancer le top départ des précommandes pour les différentes éditions.

