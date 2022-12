Star Wars Jedi Survivor : La date de sortie fuite sur Steam avec de nouvelles images

Celui-ci, on l’avait dans notre bingo des Game Awards, et c’est déjà une case qui est remplie. Pas de chance pour Electronic Arts et Respawn Entertainment, Star Wars Jedi Survivor n’arrivera pas trop à nous surprendre vendredi prochain puisque la page Steam du jeu a tout révélé en avance ou presque, avant d’être rapidement retirée lorsque l’éditeur a constaté cette énorme boulette. Mais le mal était déjà fait, donc si vous souhaitez savoir tout ce que l’on a appris sur le jeu, c’est ici que ça se passe.

La bourde de la galaxie

Cette page Steam a beau avoir été effacée, Internet n’oublie pas. Gematsu a eu le temps de recueillir toutes les informations au sujet du jeu, à commencer par une image faisant office de key art, que vous pouvez voir en tête de cet article. On y voit un Cal un tout petit peu plus vieux, arborant une barbe de trois jours afin de montrer que c’est un baroudeur, toujours accompagné par son fidèle BD-1.

La page en question a même dévoilé une date de sortie. Selon elle, Star Wars Jedi Survivor sortirait le 16 mars 2023, ce qui coïncide avec toutes les rumeurs vues précédemment. La date oscillait d’ailleurs entre le 15 et le 16, mais on a au moins une idée plus précise de quand le jeu va nous arriver.

Le synopsis du jeu nous promet plus de capacités liées à la Force maintenant que Cal est un maître Jedi, tandis que d’autres styles de combat liés à l’utilisation du sabre laser semblent être présentes. On notera d’ailleurs que notre héros possède maintenant un blaster, ce qui pourrait quelque peu modifier le gameplay.

Ce blaster est mis en avant via les skins bonus compris dans la précommande ou l’édition Deluxe du jeu, au même titre que la sabre de Cal et sa tenue (RIP le poncho), sans parler de BD-1.

Même si on a maintenant aucun doute, il faudra encore qu’Electronic Arts officialise la chose pour rendre tout cela plus concret. On se dit donc rendez-vous dans quelques jours pour en savoir bien plus sur ce Star Wars Jedi Survivor.