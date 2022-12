Game Awards : Durée de la cérémonie, pré-show, jeux confirmés, rumeurs… que peut-on en attendre ?

Nous y sommes presque. Les Game Awards cristallisent de nombreux espoirs, tant le show de Geoff Keighley est le lieu de tous les possibles, l’endroit parfait pour que n’importe quel éditeur, constructeur ou studio fasse une annonce importante à propos de l’un de ses jeux. Alors oui, on regarde aussi l’émission pour savoir quels jeux sortis en 2022 seront récompensés, mais cet aspect est tellement passé en second plan d’année en année que ce n’est plus vraiment pour cela que l’on veille jusqu’à 4 heures du matin. Le public attend des World Premiere, des World Premiere, et des Worlds Premiere, même s’il sait qu’il aura droit à tout autant de publicités et de caméos des meilleurs amis de Keighley.

A quelques jours de la cérémonie, le présentateur a formulé de nombreuses confidences sur le show, l’occasion parfaite pour nous de revenir sur les attentes, les rumeurs, et toutes les informations à savoir sur ces Game Awards 2022.

Quand auront lieu les Game Awards et où les regarder ?

Contrairement à ce que l’on peut voir afficher sur certaines images qui font la promotion de l’événement, il faut savoir que les Game Awards auront lieu chez nous le 9 décembre, et non pas le 8. C’est parce que la cérémonie aura lieu très tôt pour nous dans l’Hexagone, puisqu’elle débutera à 1h30 du matin (donc dans la nuit de jeudi à vendredi).

Le tout débutera par un pré-show présenté par l’animatrice Sydnee Goodman, qui contiendra à lui seul une douzaine d’annonces.

Autant vous dire qu’il vous faudra préparer le café si vous souhaitez suivre la cérémonie, qui devrait durer un certain temps. Cependant, cette année, Geoff Keighley a annoncé avoir pris en compte les retours de la communauté et nous promet un show moins long que d’habitude (donc moins de 3 heures ?), avec un peu moins d’annonces mais un rythme plus efficace.

Pour regarder la conférence, il faudra vous rendre sur l’une des plateformes suivantes :

Evidemment, si vous n’avez pas envie de suivre la cérémonie en direct (et on vous comprend), nous sommes là pour vous résumer toute l’actualité. Durant la nuit, chaque annonce sera relayée sur notre site, et notre vidéo récapitulative du show sera publiée sur notre chaîne YouTube dans la foulée le vendredi matin. Pile à temps pour être savourée au petit-déjeuner et pour tout savoir sur les annonces de la nuit en quelques minutes seulement.

Quels sont les jeux déjà confirmés ?

Même avec un show moins long que d’habitude, Geoff Keighley a annoncé qu’il fallait s’attendre à une édition très spéciale, riche en surprises, qui devrait comporter entre 30 et 40 jeux.

Parmi les jeux déjà confirmés, on retrouve donc Tekken 8, qui a déjà livré une première vidéo, mais qui va se montrer plus en détails durant l’événement. Un jeu Crash Bandicoot sera aussi annoncé, sans que l’on sache exactement quoi, même si les rumeurs font mention d’un jeu orienté multijoueur.

Among Us va aussi donner de ses nouvelles durant le pré-show, tandis que des jeux comme Nightingale, Dead Space Remake, Blue Protocol, ou encore le nouveau titre d’Airship Syndicate ont déjà confirmé leur présence. Un mystérieux projet teasé par 505 Games devrait également être montré.

Un point sur les rumeurs et les espoirs

Maintenant que nous sommes à quelques jours de la cérémonie, il est temps de prendre les paris sur les jeux qui pourraient potentiellement faire leur retour. C’est donc le moment d’évoquer les spéculations, les bruits de couloir, les petites rumeurs… Vous savez, histoire d’être bien déçus lorsque ces jeux ne seront pas présent ce vendredi (n’hésitez pas à revenir sur cet article après le show pour vous moquer).

Au rayon des potentiels candidats sur lesquels on peut parier sans mal, en dehors d’un gros souci, on retrouve Star Wars Jedi: Survivor, qui devrait enfin entrer dans sa phase de promotion et qui pourrait nous livrer sa date de sortie, qui, selon les rumeurs, serait courant mars.

Final Fantasy XVI devrait également profiter de l’événement pour refaire parler de lui et annoncer sa date. Naoki Yoshida a d’ores et déjà pris son billet pour le show en tant que host spécial, tandis qu’on nous avait promis que le jeu nous donnerait sa date avant la fin de l’année (et il ne reste plus tant d’occasions que cela).

Diablo IV a lui aussi toutes les chances d’être présent, à moins que la levée de l’embargo de certaines previews amène Blizzard communiquer sur le jeu avant les Game Awards.

On serait prêt à mettre une petite pièce sur Dragon Age Dreadwolf, qui a justement fait parler de lui récemment et qui a passé une étape très importante pour son développement. Si le jeu sort bien en 2023, il a toutes les chances de nous offrir un teaser ou autre durant l’émission.

Etant donné qu’il est un grand ami de Geoff Keighley, Hideo Kojima pourrait mettre son podcast de côté le temps de cette soirée pour enfin nous parler de son prochain jeu typé horreur, Overdose, et qui fait l’objet de nombreuses fuites.

Pour le reste, on ne jouera pas les étonnés si des jeux comme Forspoken, Street Fighter 6, Resident Evil 4 Remake ou encore Hogwarts Legacy sont de la fête, mais ça, c’est un pari facile. Il serait aussi peut-être temps que Starfield nous dévoile de nouvelles images, mais rien n’est moins sûr. On est un peu moins certains quant à l’idée de voir un Marvel’s Spider-Man 2 ou un The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, mais qui sait (non, vraiment, on ne mise pas trop dessus). Et vous, quelles sont vos attentes ?

Qui sont les nommés des Game Awards 2022 ?

Cette année, les Game Awards 2022 attribueront une trentaine de récompenses dont le très convoité trophée du Game of the Year, autrement appelé le GOTY. Voici les nommés pour le titre du meilleur jeu de l’année aux Game Awards 2022 :

God of War Ragnarok

Elden Ring

A Plague Tale: Requiem

Stray

Xenoblade Chronicles 3

Horizon Forbidden West

Vous pouvez retrouver la liste complète des autres nommés dans les différentes catégories dans notre articlé dédié.