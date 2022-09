Star Ocean: The Divine Force a droit à dix minutes de gameplay au Tokyo Game Show

Etant donné que Square Enix a un planning de sortie assez chargé pour cette fin d’année, il a une grosse présence au Tokyo Game Show avec plein de jeux à nous montrer. Star Ocean: The Divine Force a naturellement droit à une attention toute particulière, puisqu’il s’agit là d’une grosse série et d’un sixième épisode très attendu par les fans. L’éditeur a maintenant fini de nous présenter l’entièreté du casting de personnages jouables, et dévoile maintenant chez Famitsu dix minutes de gameplay.

Un tour d’horizon pour ce sixième opus

Le tout est en japonais donc difficilement compréhensible par celles et ceux ne parlant pas la langue, mais cette longue vidéo de présentation nous permet de mieux voir le jeu en action.

On a un meilleur aperçu de l’exploration, avec des cartes qui sont un peu plus ouvertes que dans les précédents opus, et que l’on pourra parcourir en volant. On voit aussi quelques combats afin de nous donner une idée du dynamisme de ces derniers, sans oublier une partie plus posée où l’on peut discuter avec nos compagnons et manger de bons petits plats, comme dans tous les JRPG de ces dernières années.

Star Ocean The Divine Force sortira le 27 octobre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. Le jeu est déjà disponible en précommande.