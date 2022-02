Un nouveau Nintendo Direct sera diffusé le 9 février à 23 heures

On l’attendait. Certaines rumeurs persistances et autres fabulateurs s’amusaient à prédire un Nintendo Direct pour ce début d’année, et surtout pour cette semaine, et il faut croire que pour une fois, ils ont vu juste (il faut dire qu’à force de le prédire, parfois ça tombe juste). Nintendo vient tout juste d’officialiser la tenue d’un nouveau Nintendo Direct qui aura lieu dès demain, et qui sera à ne pas manquer pour celles et ceux qui jouent sur Switch.

Préparez votre bingo

On apprend donc que ce nouveau Nintendo Direct aura lieu demain, le mercredi 9 février à 23 heures exactement. Cette nouvelle présentation va durer environ 40 minutes et se concentrera principalement sur les jeux à venir sur Nintendo Switch pour la première partie de l’année 2022.

On devrait donc logiquement y revoir du Triangle Strategy, mais aussi Kirby et Le Monde Oublié, ainsi que des surprises qui sont certainement à attendre. Si la présentation devrait s’attarder surtout sur les sorties proches, on doit bien avouer que l’on espère revoir Bayonetta 3 ainsi que la suite de Zelda: Breath of the Wild, même si rien n’est confirmé pour le moment. Et pour couronner le tout, un petit Holl… Xenoblade 3 ?

On s’arrêtera là pour le jeu des spéculations et on se donne rendez-vous dès demain pour tout savoir, avec toutes les informations qui seront publiées sur notre site une fois le Nintendo Direct terminé, ainsi qu’un résumé complet pour celles et ceux qui ne pourront pas assister à l’événement.