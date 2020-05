Spiritfarer dévoile un nouveau trailer de gameplay

Spiritfarer était annoncé pour le Wholesome Direct 2020 et il était bien présent avec une nouvelle vidéo de gameplay. Le jeu de Thunder Lotus Games avait été annoncé l’an dernier lors de la conférence E3 de Microsoft.

Pas exactement Luigi’s Mansion

Ce nouveau trailer plus permet d’un peu mieux comprendre ce jeu de gestion-aventure sur le thème du deuil. On y incarne Stella qui voyage à bord un bateau-village pour retrouver des esprits et les aider à trouver la paix pour rejoindre l’au-delà.

Spiritfarer sortira en 2020 sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC/Mac/Linux. Il sera d’ailleurs inclus dans le Xbox Game Pass dès sa sortie.