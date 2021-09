Spiritfarer accueille la mise à jour « Beverly » et lance les précommandes de son édition collector et d’un vinyle

Conformément à la feuille de route élaborée pour l’année 2021, Spiritfarer héberge une deuxième mise à jour, après celle centrée sur Lily. Intitulée « Beverly », cette update nous livre le nouvel esprit du même nom, ainsi que moult ajouts et améliorations dont peuvent profiter dès maintenant toutes les plateformes.

La MAJ ne vient pas seule, puisque dans le même temps, Thunder Lotus Games annonce qu’un collector et la bande-son du jeu pressée en double vinyle sont disponibles à la précommande.

Une chouette mise à jour joliment accompagnée

Parmi les ajouts que contiennent la mise à jour Beverly, outre l’arrivée de cet esprit, on note la présence de nouvelles recettes et de bâtiments inédits tels que la salle des archives, où vous pouvez stocker et consulter de vieux documents. Autre nouveauté sympathique, le joueur peut désormais bénéficier de trois slots de sauvegarde.

En sus, plein de petites améliorations viennent compléter le tableau, notamment au niveau de l’interface, de la construction, ou encore du côté de la narration. Le patch notes complet est d’ailleurs consultable à cette adresse si jamais vous souhaitez détenir tous les détails de l’update.

Aussi, et comme nous l’avons abordé en introduction, Thunder Lotus ne s’arrête pas là puisque l’édition collector et le double vinyle de la bande-son composée par Max LL se rendent disponibles à la précommande sur le site iam8bit. Il s’agit en effet d’une disponibilité limitée aux US, qui ne devrait cependant pas freiner les plus enthousiastes d’entre vous.

Proposée au tarif de 199,99$ et exclusif à iam8bit, le collector se compose d’une réplique éclairante de l’Everlight, d’une lanterne constituée des constellations du jeu, conçue d’ailleurs pour héberger l’Everlight, et d’un set d’autocollants et de cartes postales représentant les différents lieux de Spiritfarer. Petit bonus in-game, chaque possesseur du collector aura accès à une quête annexe unique. Enfin, côté dématérialisé, l’édition offre un artbook numérique de 96 pages ainsi que la bande originale du titre.

Et puisqu’on en parle, celle-ci hérite donc d’un pressage vinyle d’un montant de 39,99$. On doit le charmant design du double LP à Erin Vest, qui s’accompagne également de la bande-son en dématérialisé. Sachez que ces deux jolis objets débarqueront à partir du second trimestre 2022.

Spiritfarer est disponible sur PC, PS4, Xbox One, Switch et Stadia et bénéficiera d’une troisième mise à jour au cours de l’automne 2021.