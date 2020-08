Surprise, Spiritfarer est disponible dès maintenant sur PC, PS4, Xbox One et Switch

Dévoilé l’an dernier et mis en avant lors de plusieurs événements, Spiritfarer n’avait jusqu’ici pas communiqué de date de sortie. Mais le studio Thunder Lotus nous fait aujourd’hui une jolie surprise puisque le jeu est disponible à l’achat dès maintenant, comme nous l’annonce l’Indie World.

Le voyage vers l’au-delà n’attend pas

On a donc droit à un trailer de lancement dans la foulée, qui nous présente une dernière fois l’univers du jeu et ses mécanismes. Le joueur y incarne Stella, qui devra guider les âmes vers le repos éternel.

Spiritfarer est donc disponible dès maintenant pour 24,99 euros sur PC via Steam, Epic Games Store et GOG, ainsi que sur Xbox One, PS4 et Switch. Notez que le titre intègre directement le Xbox Game Pass.