Un Wholesome Direct consacré aux jeux indépendants le 26 mai

Lancée il y a environ un an, la chaîne Youtube Wholesome Games va mettre en valeur les jeux vidéo indépendants comme jamais elle ne l’avait fait auparavant puisqu’elle diffusera son premier Wholesome Direct le 26 mai prochain à 19h en France.

D’après le compte Twitter officiel de la chaîne, la présentation durera 37 minutes et dévoilera « des images exclusives, des interviews de développeurs et des annonces de plus de 50 jeux indépendants mignons. »

Le site de l’événement a révélé une petite partie des titres qui seront montrés dans quatre jours : Ooblets, Spiritfarer, SkateBIRD, Little Witch in the Woods, Garden Story, Chicory, et Rainy Season.

Join Wholesome Games on May 26 at 1pm ET for the first-ever #WholesomeDirect, live on YouTube! We'll have exclusive footage, developer interviews, and announcements from over 50 wholesome indie games.

Click "Set Reminder" to be notified when it's live! https://t.co/Ki6ZMp1hpg pic.twitter.com/JJ0XykXoBR

