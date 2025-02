South of Midnight – Nos premières impressions après 2h de jeu

Conditions de preview : Nous avons pu parcourir le troisième chapitre du jeu sur une version Xbox Series X, ce qui nous a demandé environ 2h de jeu. Cette version est encore en cours de développement et ce que nous avons vu pourrait changer dans le jeu complet.

Une direction artistique pleine de charme

Nous avons eu l’occasion de parcourir le troisième chapitre du jeu. Sans vous dévoiler tout le contenu scénaristique, ce chapitre nous a semblé être une première découverte du rôle qu’Hazel va devoir jouer, à savoir guérir les maux de créatures mythiques avec ses nouveaux pouvoirs.

Il est évidemment difficile de se faire un avis tranché sur la qualité narrative d’un jeu après si peu de temps et sans avoir l’introduction du personnage. Cependant, nous avons bien apprécié ce qui nous a été montré ici. Le personnage d’Hazel et les quelques autres rencontrés nous ont paru intéressants, ce qu’il faudra évidemment confirmer une fois le jeu complet en main.

Le chara-design peut en revanche diviser les joueurs avec une patte artistique qui se démarque vraiment de ce dont on peut avoir l’habitude.

De notre côté, nous avons totalement été conquis, à la fois par ce chara-design, mais surtout le soin apporté aux lieux. South of Midnight n’est pas tant un jeu avec des textures de haute qualité et des technologies à couper le souffle. À la place, le bébé de Compulsion Games offre un réel dépaysement dans ce bayou fantastique où se mêlent marécages, alligators, ruines de cabanes et autres créatures fantastiques. C’est un vrai régal.

L’utilisation du stop-motion, visible particulièrement lors des cinématiques apporte quant à elle un cachet tout particulier et fort plaisant donnant une impression de « fait-main ».

En plus de ces qualités visuelles, South of Midnight est également porté par sa musique. Inspirée du folklore du sud des États-Unis, la bande son composée par le très grand Olivier Derivière est un vrai délice pour les oreilles. D’abord discrètes, les musiques prennent plus d’ampleur au fur et à mesure du chapitre. Elles passent ainsi de simples murmures à des chants pour terminer sur une sublime symphonie alliant musique et chants qui, dans le cas de ce chapitre en tout cas, narraient l’histoire de la créature mythique que l’on cherchait à guérir.

Une structure et des mécaniques de gameplay (trop ?) classiques

Si sur le plan visuel et sonore le jeu nous as conquis, nous sommes un peu plus réservé sur son gameplay et sa structure. Non pas qu’elles soient mauvaises, mais ces deux parties ne réinventent rien et se montrent très classiques.

Au niveau de sa structure, South of Midnight peut se découper en trois blocs. Tout d’abord des phases de plateformes dans lesquelles on va pouvoir combiner différentes mécaniques pour progresser. Dans le niveau qui nous a été proposé, Hazel pouvait effectuer des sauts ainsi que des double sauts. En progressant, on débloque ensuite la possibilité de planer sur une petite distance et d’effectuer des courses murales.

Ces ajouts s’étant débloqués en cours de progression, on espère évidemment que d’autres mécaniques s’ouvriront à nous en progressant davantage dans le jeu afin de varier les plaisirs. Il serait en effet dommage d’épuiser dès le troisième chapitre toutes les options de plateformes et de répéter inlassablement les mêmes actions jusqu’à la fin du titre.

Le second bloc qui se détache de la structure de South of Midnight, ce sont les combats. Il s’agit de combats en arène qui sont disséminés au fil de la progression du niveau et qui requièrent l’élimination de tous les ennemis pour pouvoir progresser.

Plutôt agréable manette en main, on a pu affronter quelques archétypes d’ennemis différents, chacun avec ses propres attaques. Les adversaires attaquent tous en même temps, ce qui ne laisse pas de réels temps morts dans les affrontements, mais peut aussi causer quelques moments confus.

Pour se défendre, on peut attaquer et esquiver en appuyant sur les touches respectives et utiliser des compétences régulées par des temps d’attente entre chaque utilisation. Pour cette preview, nous avions trois compétences disponibles. Une permettant d’attirer un ennemi à soi, une autre à l’inverse pour le repousser, et une troisième pour l’immobiliser.

En soi, rien de très original, cependant en observant l’arbre de compétences, il est clair que d’autres seront disponibles et que chacune sera améliorable plusieurs fois. Espérons une jolie variété dans le mooveset d’Hazel dans le jeu complet, ce qui permettra ainsi de varier les combats.

Enfin, la dernière partie de la structure du jeu est un peu plus liée à la narration en elle-même. Il s’agit de récupérer des échos, ce qui présente à chaque fois de petites scènes permettant (dans ce chapitre en tout cas) de comprendre l’histoire et l’origine de la créature mythique rencontrée. Cela nous a d’ailleurs beaucoup fait penser à Kena qui utilise une boucle de gameplay assez similaire.

On ne s’attardera pas forcément très longtemps sur les quelques soucis techniques rencontrés, le jeu étant toujours en développement. Cependant, nous avons noté quelques bugs visuels comme des animaux figés dans le vide par exemple ou certaines imprécisions lors des sauts d’une plateforme vers une autre.

Pour conclure ces premières impressions, nous sommes totalement sous le charme de South of Midnight sur tous ses éléments visuels et sonores. On a bien aimé la proposition de gameplay et la structure en elle-même, cependant, il est nécessaire qu’elle soit renouvelée au fil de l’aventure, que ce soit via d’autres mécaniques de déplacement, d’archétypes d’ennemis et de compétences afin de ne pas tomber dans la répétitivité tout au long du jeu. Les signaux restent tout de même au vert de notre côté et nous avons hâte d’en voir plus sur cette nouvelle licence.