South of Midnight nous donne rendez-vous le 8 avril pour sa sortie sur PC et Xbox Series X/S

Dame Hazel et Messieurs, voici South of Midnight

Nous vous avions déjà proposé une percée dans le monde traversé par Hazel, Prospero, suite au visionnage d’un documentaire en marge de la Paris Games Week 2024, qui nous aura permis d’interviewer deux membres de l’équipe dont le compositeur Olivier Derivière.

Mais ce nouveau trailer vient ici s’attarder sur le monde organique de South of Midnight met en avant de nouveaux panoramas mais aussi de nouveaux personnages pendant près de 10 minutes. L’occasion d’apercevoir d’autres boss encore inédits comme Molly la Câline ou encore le Rougarou ou Tom aux deux orteils, mais aussi la manière dont les combats dynamiques viendront enrichir l’exploration de lieux tous inspirés du sud des Etats-Unis. Des combats qui mêleront attaques à distance, sort issus de ses pouvoirs de Tisseuse, et corps à corps.

Ce nouvel aperçu en profondeur du jeu nous a aussi permis de découvrir dès maintenant le Story Trailer du jeu, qui explique le postulat de départ, cette tempête qui viendra ravager la maison de Hazel et emporter dans ses flots sa mère, tandis qu’elle rencontrera Catfish, celui qui deviendra son guide et le narrateur de notre histoire. Comptez par ailleurs entre 10 et 12h pour terminer le jeu en fonction de votre style de jeu.

La conférence était enfin l’occasion de découvrir la date de sortie de South of Midnight, attendu pour le 8 avril prochain sur PC, Xbox Series X/S et sur le Xbox Game Pass dès son lancement. Les précommandes sont d’ores et déjà lancées avec la présence d’une édition Premium qui vous permettra entre autre de jouer au jeu 5 jours avant sa sortie, dès le 3 avril prochain ainsi que d’autres extras :

Artbook Digital reprenant les différents chapitres du jeu

Comic Book Digital « The Hoo Bag » dessiné par l’article primé Rob Guillory

La Bande Originale du jeu, qui vous transportera au cœur de Prospero

Un clip vidéo reprenant une compilation de trois musiques du jeu

ainsi qu’un Documentaire sur le voyage d’Hazel

Pour rappel, South of Midnight sera disponible le 8 avril prochain sur PC, Xbox Series X/S et sur le Xbox Game Pass. Si vous voulez tout savoir sur le jeu, nous vous conseillons notre long article récapitulatif sorti l’été dernier. Plus d’informations à venir, puisque la presse aura prochainement accès au jeu pour donner ses premières impressions.