Soulstice : Le beat’em all façon DMC ouvre ses précommandes

Lors du PC Gaming Show, on a pu avoir quelques nouvelles de Soulstice, un beat’em nerveux qui malgré son nom qui peut porter à confusion, tient bien plus de l’héritage de Devil May Cry que d’un Dark Souls. Le titre de Reply Game Studios était présent lors de la cérémonie afin de dévoiler un nouveau trailer de gameplay, mais aussi pour nous indiquer sa date de sortie fixée à septembre, ce qui veut dire que les précommandes pour Soulstice ont ouvert dans la foulée chez différents sites marchands.

Où précommander Soulstice ?

On aurait pu penser que Soulstice sortirait uniquement en version numérique, mais il va bien s’offrir une Edition Deluxe sur PlayStation 5 et sur Xbox Series.

Cette version physique sera vendue aux alentours de 49,99 € et comprendra les éléments suivants :

Le jeu en version boîte

Un artbook numérique

La bande-son en format numérique

Le pack d’items Ashen Blade

Il est déjà possible de réserver son exemplaire sur des sites comme Amazon ou Fnac.

Amazon

Fnac

Soulstice sortira le 20 septembre sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Nous avons récemment pu approcher le jeu afin de le tester pour la première fois, et on vous dit tout ce que l’on en pense dans notre aperçu détaillé.