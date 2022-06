Accueil » Actualités » Soulstice : On y a joué, le successeur de Devil May Cry ? Premier avis en vidéo

Annoncé plus tôt dans l’année, Soulstice se présente comme un beat them all inspiré par des séries comme Bayonetta et Devil May Cry, avec une petite touche de Astral Chain. Malgré son nom, ce n’est donc pas un Souls-like. Le titre s’est présenté lors du PC Gaming Show, avec une nouvelle bande-annonce et une date de sortie, mais il s’est aussi laissée approcher par notre équipe.

Nous avons ainsi pu y jouer un petit moment en avant-première, l’occasion de vous partager un premier avis en vidéo. Rappelons que Soulstice sortira le 20 septembre 2022 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series et qu’une édition physique a été annoncée et est déjà en précommande.