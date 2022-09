Soulstice : Le beat’em all de cette rentrée 2022 ? Notre test en vidéo

Nous vous faites pas avoir par son nom qui pourrait le rapprocher d’un genre à la mode : Soulstice n’a rien d’un Souls, et se présente comme un jeu d’action dont l’esprit est plus proche d’un Devil May Cry qu’autre chose.

Le titre de Reply Game Studios et de Modus Games est sorti ce mardi 20 septembre, et compte bien attirer les fans de beat’em all en attendant l’arrivée d’un certain Bayonetta 3. Si vous hésitez encore à le prendre ou non, voici notre test complet en vidéo avec nos propres captures, garanties sans spoilers.

Soulstice est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.