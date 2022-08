Soulstice : Il est possible d’essayer le Souls-like avec une démo sur Steam

Les démos, c’est chouette. Cela permet aux joueurs et aux joueuses de tester un jeu avant de craquer dessus et se faire un premier avis sur le gameplay. Soulstice l’a bien compris, et profite de cette Gamescom pour annoncer la disponibilité d’un essai gratuit sur PC via Steam. Dès maintenant, vous pouvez tester une portion de l’aventure.

Le Souls-like à l’italienne

Le studio italien Reply Game Studio a profité du Future Game Show qui a eu lieu en soirée pour dévoiler une nouvelle bande-annonce. Celle-ci fait le tour des fonctionnalités attendues dans le titre, en remontrant brièvement du gameplay. Très court, ce spot servait surtout à confirmer l’arrivée d’une démo jouable dès maintenant sur Steam.

Pour les personnes qui sont sur console, il va falloir cependant attendre encore un peu avant de mettre la main dessus. Soulstice est prévu le 20 septembre sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, et si vous n’avez pas la possibilité de tester cette démo, on vous renvoie vers notre aperçu plutôt prometteur pour en savoir plus.