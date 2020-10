Après une rentrée pas mal garnie, notamment avec l’arrivée de Marvel’s Avengers, Genshin Impact ou Mafia Definitive Edition, octobre est maintenant lancé. Comme chaque année, le dernier trimestre est souvent synonyme de nombreux jeux qui déboulent, et octobre n’y fait pas exception.

Quelles sont les sorties jeux en octobre ?

Comme en septembre, on fait le point sur les sorties à venir dans les prochaines semaines. Tout d’abord en vidéo, avec un résumé des jeux les plus attendus. Puis avec un listing complet plus tard. Evidemment, difficile de ne pas évoquer le duo Star Wars Squadrons et Crash Bandicoot 4 qui arrivent le 2 octobre ou encore la fin de mois assez riche avec Watch Dogs Legion et j’en passe.

Toutes les sorties jeux vidéo octobre 2020

Voici la liste complète des sorties jeux vidéo en octobre 2020 :

1er octobre

2 octobre

5 octobre

6 octobre

8 octobre

RIDE 4 (PC, PS4, One)

Piofore : Fated Memories (Switch)

Falcon Age (PC, Switch)

Aery – Sky Castle (PC, Switch)

I Am Dead (PC, Switch)

Ikenfell (PC, Switch)

Ghost of a Tale (Switch)

9 octobre

13 octobre

14 octobre

15 octobre

16 octobre

19 octobre

Endless Memories (PC)

20 octobre

Amnesia Rebirth (PC, PS4)

21 octobre

22 octobre

23 octobre

27 octobre

28 octobre

AGOS : A Game of Space (HTC Vive, Oculus)

29 octobre

30 octobre

