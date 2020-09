I Am Dead sera disponible le 8 octobre sur PC et Switch

Annoncé en mars lors d’un Nintendo Indie World avant de se montrer à nouveau au cours d’un Developer Showcase cet été, I Am Dead, le titre de Hollow Ponds et d’Annapurna Interactive, se dote d’une date de sortie fixée au 8 octobre prochain sur PC, via Steam et l’Epic Games Store, et Switch.

Fantômes vs Volcan

Se déroulant dans un univers à la fois décalé et coloré, le puzzle-game narratif vous permettra d’incarner le fantôme de Morris Lupton, le défunt conservateur du musée de Shelmerston. Accompagné de son chien Sparky, vous devrez chercher d’autres fantômes dissimulés dans la ville afin de sauver cette dernière d’une future éruption volcanique.