Vigil: The Longest Night

Vigil: The Longest Night est un jeu de type action RPG développé par Glass Heart Games. Dans un style rappelant Castlevania, découvrez un monde terrifiant ampli de magie en incarnant Leila. Sauvez la ville de son enfance d'une influence maléfique et percez à jour les secrets de cet univers bien mystérieux. Proposant 4 types d'armes différents, explorez et affrontez des monstres terrifiants, le tout avec une bande-son signée par Jouni Valjakka du groupe Whispered. Arriverez-vous à survivre à cette longue nuit ?