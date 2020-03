Cloudpunk

Cloudpunk est un jeu développé par Ion Lands qui vous propose d'incarner Rania, une coursière travaillant dans la mégalopole de Nivalis au style cyberpunk. Le but du titre est d'effectuer des livraisons à travers la ville, et ce le plus rapidement possible. Le jeu possède une forte dimension narrative, avec de nombreux dialogues et des secrets à percer parmi les personnages et IA que l'on rencontre au fil de l'aventure.