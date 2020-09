Drake Hollow

Drake Hollow est un jeu de survie et de construction de base développé et édité par The Molasses Flood. Vous y incarnerez un jeune personnage qui, après avoir traversé un portail, se retrouve plongé dans un univers mystérieux. En plus de devoir établir un camp de base et l'améliorer, vous devrez aider de petits êtres végétaux qui semblent être menacés par des monstres sanguinaires : les Exécuteurs.