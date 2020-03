La compilation Prinny 1 & 2: Exploded and Reloaded arrive sur Switch

Bonne nouvelle pour les Dood du monde entier, Prinny 1 & 2: Exploded and Reloaded vient remettre sur le devant de la scène les glorieux Prinnies. Et encore mieux, la compilation a droit à une collector physique.

Ok mais c’est quoi ?

Vous avez probablement remarqué l’abondance de portages Disgaea en ce moment et Nippon Ichi Software compte aussi s’attaquer aux spin-offs. Prinny 1 & 2: Exploded and Reloaded vient regrouper les deux jeux d’action-plateformes sortis sur PSP. Si vous connaissez un peu la série principale Tactical-RPG, l’idée de voir les démons-pingouins dans un tel gameplay peut surprendre. En effet, les Prinnies explosent au moindre choc.

La magie du scénario fait qu’ils ont ici une écharpe magique qui leur permet d’être plus résistants pour survivre aux sauts et autres acrobaties. Dans le premier épisode, Prinny: Can I Really Be the Hero?, 1 000 Prinnies ont 10 heures pour retrouver les ingrédients de l’Ultra Dessert et ainsi éviter la colère d’Etna. Le joueur a donc réellement 10 heures et 1000 vies pour terminer le jeu ce qui lui apporte toute sa difficulté si particulière.

Dans Prinny 2: Dawn of Operation Panties, Dood!, le légendaire Phantom Thief (non aucun rapport) a mis la main sur les petites culottes d’Etna. Ses Prinnies ont donc jusqu’au lever du Soleil pour les récupérer avant d’être eux-mêmes transformés en petites culottes. Vous l’aurez compris l’humour absurde est l’une des forces du jeu.

Prinny : Can I really be porté sur Switch ?

Maintenant que tout le monde est à niveau, parlons de cette compilation qui sortira sur Switch cet automne. Et voilà c’est à peu près tout ce que l’on sait, en dehors de la promesse de graphismes améliorés. Mais au moins, Koch Media France a déjà confirmé la sortie et le contenu d’une édition collector nommée Just Desserts.

On y retrouvera :

le jeu Prinny 1 & 2: Exploded and Reloaded

l’artbook

le CD « Prinny’s Awesome Mix »

la figurine Block

le poster Asagi Wars Ex Alpha Championship Edition

On attend donc impatiemment une date exacte et un prix, surtout si l’on est un rédacteur qui a trouvé son pseudo en jouant au premier des deux jeux…